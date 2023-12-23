怎樣才能認識新朋友？想拓展交友圈「這些」管道推薦給你！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「交友管道」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大交友管道排行。

在現代社會，人們生活的節奏與步調越來越快，認識新朋友的機會可能也會隨著忙碌的生活而逐漸減少；不少人想要找到志同道合的朋友、或渴望找到與自己契合的伴侶，但卻不知道從何下手，那麼到底有哪些管道可以拓展人脈、擴大交友圈或者認識異性呢？

「網路平台」快速方便認識各種新朋友 「工作職場」主管、同事到客戶都是拓展社交圈好管道

▲ 網友熱議六大交友管道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「交友管道」的相關話題討論，可以發現大部分人認為「網路平台」如交友軟體、Instagram、Dcard等都是能夠輕鬆拓展交友圈的管道，其中就有網友提到「出社會的話交友軟體最簡單」、「交友軟體是能快速且大量地認識到新的人」，認為使用交友軟體不用出門就可以認識各式各樣不同的人，很適合已經出社會忙碌的上班族，只要打開網頁或APP就能聊天、交友，並且因為網路無國界，甚至有發展跨國友誼或戀情的機會；對此不少人深感認同，直呼「我就是在交友軟體上遇見初戀男友的」、「不需要排斥交友軟體，我也是透過交友軟體認識現在的老婆」，紛紛分享自己成功透過網路找到穩定伴侶的喜悅。不過，仍有網友提醒大家要小心網路交友的風險、抑或詐騙陷阱，隨時提高警覺並堅守原則，才能安心地認識新朋友。

而「工作職場」也是許多人結識新朋友的地方，網友分享如「打工認識很多朋友」、「我跟我老公就是在公司認識」等等，點出無論是平時身邊朝夕相處的同事，或是較少接觸的其它部門同仁、主管、部屬都有機會發展交情，甚至工作上接觸到的新客戶，也經常是拓展人際關係的好對象。另一方面，學生時期在外打工、實習，不僅可以多方累積工作經驗，也能在職場上認識有別於學校同學的新同事們，對於未來出社會也相當有幫助。

此外，「相親/聯誼」同樣是備受熱議的交友管道，許多留言提及「覺得透過活動比較快交到朋友」、「可以嘗試去參加主題聯誼，認真覺得不錯」，指出若不只想要交朋友，更有意想找另一半，那麼比起在網路平台上大海撈針，不如「繳錢給婚友社，設定你喜歡的條件給他們」，可能會更有效率地找到心目中理想的對象。

交友是一種人際互動的過程，需要有耐心、誠實和開放的態度，才能找到志同道合的同好，或是真正適合自己的伴侶；而無論是線上還是線下的交友管道，都有其各自的優缺點，各位可以根據自身的需求和喜好，選擇適合自己的交友方式，也別忘了多加保護自己的隱私和安全，祝福大家都能開心、順利地交友！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「交友管道」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/01~2023/12/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw