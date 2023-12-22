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NGS維持明年納保 給付先擬3模式
衛福部健保署昨進行次世代基因定序（ＮＧＳ）檢測納健保會議，確定明年第二季上路時程不變。與會許多專家期待ＮＧＳ檢測擴增癌別，從原先三陰性乳癌、攝護腺癌等十一種癌別，再增加大腸直腸癌、骨癌等八種，健保署表示，將會進一步研議。至於ＮＧＳ檢測健保如何給付，健保署長石崇良表示，目前已初步設計三種健保給付模式。
血液病學會理事長柯博升說，目前納入ＮＧＳ檢測癌症，有些癌症關鍵基因僅三到五個，利用現有單基因或雙基因檢測即可，不需ＮＧＳ檢測，但有些癌別需要檢測卻未納入，盼重新評估。石崇良說，明年一月各醫學會將再開會細部討論。
此外，癌症病友團體認為，ＮＧＳ檢測應採大套組。石崇良說，癌症ＮＧＳ檢測已初步設計三種給付模式，第一種是每個癌別所要給付的基本基因位點，如很長一段的BRCA1與BRCA2基因，將採取獨立給付；第二種是腫瘤癌別基本五十個以下基因位點為小套組；第三種是五十個以上為大套組給付模式，但費用還需討論。
健保署醫務管理組長劉林義說，專家期待擴增八種癌別為大腸直腸癌、惡性神經膠質瘤或退行性星狀細胞瘤、軟組織肉瘤等。
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