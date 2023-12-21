影／帽T繫繩一直晃怎處理？日本UNIQLO教3招綁法讓冬天更有型
冬季來臨，許多民眾都想在家待到最後一刻再出門，而帽T有著方便且好搭配的特性，是不少人衣櫃必備的品項之一。不過，若帽T繫繩太長便容易礙手礙腳，對此日本UNIQLO在IG上，分享「3種」整理帽T繩的方式。
第一種：蝴蝶結綁法：
1.將其中一條帽T繩垂直對折兩次。
2.把對折兩次的繫繩橫放在另一條繩子上後，轉三圈。
3.將未對折的繫繩從中間穿過。
4.調整形狀，即可完成漂亮的蝴蝶結。
第二種：雙重八字結綁法：
1.將兩條帽T繩固定到中間後，繞一個圈。
2.將繩子的末端穿過線圈，即完成簡單的雙重八字結。
第三種：繞圈結綁法：
1.先將一邊繫繩對折。
2.繞著繩子轉三圈。
3.將繩子從底下穿出，稍微調整長度後，即完成綁法。
日本UNIQLO表示，只要簡單改變帽T繫繩的綁法，就可以獲得更時尚的外觀，建議民眾多多嘗試。影片一出，也吸引許多網友關注並獲得3758個讚，「一起來試試繞圈結吧」、「我會用各種顏色，且長度適合的繩子替換帽T繫繩」、「第一種綁法不錯，但第二跟三有點彆腳」、「我喜歡穿帽T」。
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