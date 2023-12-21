影／帽T繫繩一直晃怎處理？日本UNIQLO教3招綁法讓冬天更有型

冬季來臨，許多民眾都想在家待到最後一刻再出門，而帽T有著方便且好搭配的特性，是不少人衣櫃必備的品項之一。不過，若帽T繫繩太長便容易礙手礙腳，對此日本UNIQLO在IG上，分享「3種」整理帽T繩的方式。

第一種：蝴蝶結綁法：

1.將其中一條帽T繩垂直對折兩次。

2.把對折兩次的繫繩橫放在另一條繩子上後，轉三圈。

3.將未對折的繫繩從中間穿過。

4.調整形狀，即可完成漂亮的蝴蝶結。