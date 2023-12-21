新冠來襲╱專家：新冠病毒比流感具威脅性

不少研究顯示，新冠病毒所造成的全身性影響比想像中嚴重，再度引發關注。知名醫學期刊〈刺胳針─感染性疾病〉（The Lancet-Infectious Diseases）有篇評論、研究指出，新冠肺炎死亡率、再住院風險皆高於流感，日後出現不良健康結果的風險也增加，多位專家也指出，新冠病毒仍比流感病毒具威脅性，不僅容易演變成重症、致死，也可能留下長新冠後遺症，加重既有疾病症狀，甚至誘發其他疾病，不可不慎。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，不同於一般細菌感染會出現發燒、有痰，病毒感染常見的症狀為乾咳，其他呼吸道病毒多數只感染上呼吸道，新冠病毒卻能侵犯到氣管、支氣管等下呼吸道，甚至侵害肺部，出現重症的比率較高。

一旦年長者、有氣喘或肺阻塞等慢性呼吸道疾病及免疫低下者等重症高風險族群確診，除了胸悶、胸痛、喘，也有可能出現凝血異常、心血管疾病、肺栓塞、病毒性肺炎，甚至是次發性細菌感染；即使痊癒，也會因住院時間長、器官受損，留下氣管容易過度反應等長新冠後遺症，加重既有氣喘、過敏症狀，恢復時間也更久。

台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀呼籲，民眾勿陷於「新冠疲勞」，對於接種疫苗與及早用藥鬆懈心防，尤其高風險族群切莫掉以輕心。

上述研究也顯示，新冠肺炎患者康復出院後，容易出現疲倦、心血管疾病、胃腸道疾病和神經系統問題，值得注意的是，超過半數的死亡和致殘個案都出現在康復幾個月後，而非剛康復的頭一個月，顯示新冠肺炎對身體的影響非常廣泛、複雜。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君指出，多篇研究認為，新冠肺炎對全身傷害比想像中嚴重，像是會對中風、心臟病等有影響；風濕免疫疾病患者感染可能誘發原有疾病發作，有糖尿病史的新冠肺炎感染者，死亡風險是沒有糖尿病者的二到三倍，且新冠病毒也導致新發糖尿病比例增加。

新冠病毒傳播與突變速度很快，台灣感染症醫學會理事長王復德表示，當病毒傳播到醫院照顧人員身上，隨著照顧人員在醫院走動、活動、照顧病人，可能就增加院內群聚感染風險；一旦新冠重症病患大量增加，將排擠到一般病人的治療，導致社會、國家承受重大經濟、醫療負擔。