新冠高峰來襲╱民眾「新冠疲累」、疫苗施打率低 社區感染拉警報

根據美國疾管署（ＣＤＣ）所發布最新訊息，新冠變異病毒株JN.1正迅速蔓延，台灣十月也首見該變異株，由於感染力強大，更易造成免疫逃脫，讓民眾再度感染。但醫界擔心，現在民眾已呈現「新冠疲累」現象，較難維持自我健康管理，新冠ＸＢＢ疫苗施打率也極低，這兩大原因恐致病毒再度蔓延，新冠肺炎社區化更對高危險族群造成威脅。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健日前收治一名七十多歲糖尿病患者，之前接種過新冠疫苗，感染新冠肺炎後沒有立刻用藥，出現呼吸喘才就醫，血氧濃度已掉到百分之九十以下，Ｘ光肺部「白一片」有嚴重的肺炎，最後送加護病房治療才化險為夷。

王鶴健指出，「這名患者太沒有戒心，出現新冠肺炎初期症狀後，就應盡早快篩確認，確診後盡快用藥才行。」上周，疾管署也公布一名廿多歲北部男性，有潛在神經系統跟腎臟疾病，二○二○年曾經接種兩劑傳統新冠疫苗，十二月上旬出現咳嗽、有痰、發燒等症狀，確認感染新冠肺炎，五天後即不幸過世。

疾管署針對新冠確診者，若是六十五歲以上、肥胖、心腎糖慢病、免疫疾病等就屬於重症、死亡高風險族群，經醫師評估後即可開立口服抗病毒藥物進行治療。但台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀指出，根據一份國際性的調查，國內受訪者當中，竟有超過八成民眾不知道自己是否屬於高風險族群。

由此可知，許多民眾、高風險族群非常輕忽新冠嚴重性，台灣感染症醫學會理事長王復德發現，有些民眾即使出現症狀，也不去接受篩檢，自然不會及早服用抗病毒藥物。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君提醒，目前新冠可能呈現不典型症狀，像只是輕微咳嗽、類似小感冒，而剛開始感染者的病毒量不高，第一次抗原快篩可能陰性，而更容易被輕忽。

陽光耀說，為了避免重症，民眾應為自己設立兩道防線，第一道防線是人人都應該接種新型新冠疫苗，雖不能免於感染，卻能減少重症，第二道防線則是及早用藥，避免病況變嚴重。

三軍總醫院感染科特聘教授張峰義也提醒，民眾若出現疑似症狀就先自我快篩，五天需要篩兩次，若持續發燒達三十九度，且高燒不退，或者有腸胃不適、無法進食、持續頭痛、呼吸急促、持續胸痛、冒冷汗、血壓偏低等症狀，恐是中重度前兆要盡快就醫。

多位醫師提醒，目前社區正百毒齊放，民眾前往人群密集且密切接觸的密閉場所仍建議戴口罩；當擤完鼻涕後或用手碰觸口鼻臉前，必須清潔雙手，以防病菌散播、感染。