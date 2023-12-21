防路樹殺人 中央地方推專業管控

本報陽光行動報導「路樹殺人」背後諸多人為疏失因素，行政院副院長鄭文燦昨在「台日樹木風險管理研討會」致詞時表示，城市的樹木風險管理應超前部署，避免都市林成為公共安全的不確定因素或隱形殺手，他責成林業署盡速健全相關管理制度，讓都市林成為國家淨零轉型的好幫手。

林業署表示，有關負責樹木保護及診斷的專業人員認證辦法，預計明年第一季完成法制作業，6月發布施行，透過分級認證制度，讓檢查、診斷路樹全面由專業認證者執行。

台北市公園處長藍舒凡也回應，目前路樹巡查人力不足，明年將再加十二人；目前北市率先委外執行路樹風險評估，為避免檢查評估不實，委外合約及檢查品質的把關機制都要優化，將邀學者專家討論，參考國外經驗升級。

台日樹木風險管理研討會由台灣都市林協會及農業部林試所、日本街路樹診斷協會、大安森林公園之友基金會共同舉辦，鄭文燦說，樹木是都市珍貴的綠資源，宛如數以萬計的綠色大傘，尤其在極端氣候的威脅下，正確培育、保護每棵樹尤其重要。他在桃園市長8年任內，連續開了6年的樹藝班，專做樹木修剪人員教育訓練和認證，讓公家和民間修剪樹木由認證合格的工作者執行，因修剪錯誤，會導致樹木生病易倒伏，不可不慎。

都市林協會理事長黃裕星表示，其實台灣不缺研發能量及專業知識，但制度面卻對樹木健康及風險管理的執行力道不足，法令面雖有森林法增設樹木保護專章，但各項子法規未到位，技術人員認證及規範也還不太足夠，遑論樹種選擇原則、苗木的品質管理、種植技術、移植及養護的方法、樹木安全檢測及風險評估，老死樹木的更新等盼有統一規定。

林業署副署長林澔貞說，專業人員是樹木風險管理的關鍵角色，之前因業界意見分歧，立法10年來始終難以統合，如今已彙整產官學研等領域意見，朝「考訓合一」、「考訓分離」雙軌制推動，讓從業人員分成基礎級、進階級，依能力認證從事初級和進階的修剪、移植及風險評估等工作，預計明年6月就能上路，其他子法和規範也會逐步推動。

北市公園處副處長吳健羣說，法令沒要求縣市做路樹風險評估，北市率全國之先執行，第一輪評估還剩2萬棵，會如期做完，第二輪委外評估的招標作業前，會研議加嚴巡檢評估人員的認證資格、抽檢把關等機制。