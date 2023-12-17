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路樹殺人 風控、巡檢全失靈

聯合報／ 記者林媛玲鄭惠仁林伯驊鄭朝陽／連線報導
台南市公園路染褐根病的菩提樹突然倒下壓死蔡姓女騎士，園藝業界質疑事前竟渾然不知，路樹巡檢機制顯然出問題。本報資料照片
台南市公園路染褐根病的菩提樹突然倒下壓死蔡姓女騎士，園藝業界質疑事前竟渾然不知，路樹巡檢機制顯然出問題。本報資料照片

近年陸續發生路樹無預警倒伏致人死傷、損壞車輛等事故，「路樹殺人」風險逐年升高。本報記者追查近年三起路樹倒伏事故，發現「人禍」是導致路樹成為隱形殺手的主因，政府雖有管理路樹的作為，但從風險管理制度到實地的巡查養護，漏洞百出。

二○二○年五月十九日晚間無風無雨，台南市延平國中旁的一棵菩提樹突然斷裂倒下，壓到三輛汽機車，路過的蔡姓女騎士被樹幹砸到頭部不治。事後查驗證實菩提樹患了「樹癌」褐根病，緊鄰的多棵樹也染病，有倒伏風險，暫以鋼索拉牽固定，防止意外。

蔡女家屬雖感不捨，但不願再談傷心事。鄰居表示，蔡女為照護年邁父母沒結婚，且蔡家連續四年有父母及兄長過世，蔡女才剛喘口氣，可好好過生活，卻遭逢死劫，令人難過。南市府表示，家屬未聲請國賠，因市府投保公共責任險，家屬獲賠數百萬元。

不具名的樹藝專家為蔡女之死抱屈，「為何路樹患絕症，事前卻渾然不知？」路樹巡檢機制顯然出問題。

路樹變凶器 天災或人禍？製表／都會地方中心
路樹變凶器 天災或人禍？製表／都會地方中心

國道邊坡 榕樹崩落占用車道

今年五月，國道三甲隧道口的邊坡，一棵大垂榕樹從天而降，連帶崩落的大批土石占用全線車道，所幸未砸中急駛的車輛，一度癱瘓進入北市交通。專家現勘時，為國道駕駛人捏一把冷汗，證實垂榕長滿樹癌，原因是該處長時間積水，濕熱環境孳生褐根病菌，加上該樹的樹勢已衰弱，卻未被檢查防患未然，也是維護管理不落實的人為疏失。

高速公路局副局長彭煥儒說，這起事故後，高公局優先鎖定人車活動多的服務區及隧道口邊坡，加強樹木巡檢，但褐根病的病癥初期難辨認，即使專業人士靠目視也不見得查得出來，只能盡力而為。

今年八月卅日，台北市無明顯風雨，一天卻發生兩起樹木斷落傷人案，六十七歲林姓騎士行經中山北路一段時，遭楓香樹斷裂的樹幹擊中身亡。北市公園處表示，楓香因樹幹內部腐朽、中空而斷裂。

樹斷砸死人 事前巡檢沒問題

但依公園處內部資料，這棵樹不只樹幹中空，樹幹還有縱裂痕跡、樹體重心歪斜等不健康現象，且事發前才經過公園處園藝隊每月例行巡檢，結果「沒問題」；去年十一月另委外檢查與風險評估時，這棵樹還獲得高總分的「低風險」等級，卻成了殺人凶器，讓外界質疑路樹巡檢品質及把關機制堪慮。

公園處：路樹多 巡檢人力少

由於公園處為北市路樹投保公共意外責任險，產險公司已與家屬和解，林姓家屬透過警方轉述，對此意外仍感悲傷，不想多談。

針對風險評估不實，公園處解釋，樹木外觀看來無異狀，但內部可能已腐壞，潛在危險因素多且難預防，主要卡在路樹多、巡檢人力少。都市林協會理事長黃裕星表示，路樹的風險管理，從法令、技術規範到人才養成都亟待建立，巡檢也有不少漏洞，再不積極補救，路樹無風自倒致人死傷會更屢見不鮮。

路樹 風險 北市

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