長期餓肚子減肥 恐致瘦素阻抗

● 午餐只喝咖啡，低熱量減重法暗藏內分泌異常危機 ● 忽胖忽瘦恐影響瘦素分泌，嚴重導致「瘦素阻抗」 ● 重新調整飲食習慣，求助專業至少給自己半年時間

為追求「纖細」身材，不少人會採取「低熱量減重法」，認為只要餓肚子，距離纖細就不遠了。一名30多歲女子，長年採取餓肚子減肥法，只是肚子餓沒辦法持續太久，頂多兩個月之後又開始暴飲暴食，隨年紀增長，持續的時間更短，每次都是減了5公斤後又胖了10公斤，於是決定就醫改善，卻被告知體內瘦素不足，甚至已出現「瘦素阻抗」現象，新陳代謝明顯異常。

北醫附醫體重管理中心營養師李佩芬表示，過去20年，台灣非常流行「低熱量減重法」，早餐僅吃茶葉蛋及香蕉、午餐喝咖啡、晚餐吃燙青菜等，讓民眾一直深植著「減肥＝餓肚子」的觀念，這幾乎是每個想減重民眾都曾經歷過的歷程。

低熱量減重 讓代謝失衡

李佩芬指出，低熱量減重法短時間會有效果，但不可能一輩子都餓肚子，所以低熱量減重法失敗機率，相對於其他減重法來得高。

長期採取低熱量減重法，也會造成基礎代謝率漸漸變低，體內分泌的「瘦素」減少，人體的代謝平衡機制就會消失，導致代謝失衡，因此低熱量減重法最容易引起「溜溜球效應」。

瘦素 提醒大腦降低食欲

人體的脂肪組織中具有一項重要的內分泌細胞「脂肪激素」（Adipokine），脂肪激素種類繁多，有些會造成人體發炎，但有些則具心血管保護作用，其中有一種激素叫做「瘦素」（Leptin），其作用是當人體的脂肪量增加時，脂肪細胞就會分泌瘦體素，提醒大腦要降低食欲，如果瘦素分泌低下，食欲就會提升，大腦就會提醒該吃東西了。

李佩芬表示，如果一直採取低熱量減重法，人體的脂肪量就不會增加，瘦素分泌量會逐漸降低，一開始減重時，會透過意志力壓抑食欲，但當大腦無時無刻都在提醒「快吃東西」，終究會忍不住，引起溜溜球效應，減重者無法克制地大吃大喝，體重快速反彈，而人體代謝若持續大起大落，就會造成內分泌失調，也就是代謝異常。

李佩芬說，若因低熱量減重法引起的代謝異常，可以透過重新調整飲食習慣，大約半年左右，慢慢幫助瘦素恢復正常分泌，再藉由運動等調整，即可達到減重的效果。如果是採取大量攝取高油脂的減重法，如生酮飲食等，有部分研究指出，生酮飲食會影響人體瘦素分泌，造成瘦素阻抗，此時可能造成「不可逆」的結果。

瘦素阻抗指的是，人體雖然有正常分泌瘦素，血液含量也正常，但能順利進入到大腦傳遞訊息的瘦素變低，會讓大腦長期處於「瘦素低下」的狀態，患者會一直感覺到「很餓」，不斷飲食愈來愈胖。

少吃 恐讓身體負擔更大

多數人對於減重都認為「可以自己來」，只要少吃多運動就可以，李佩芬表示，若是誤會少吃的意思，或是走向過度極端的少吃，都可能造成身體更大的負擔，若經濟允許仍建議有意減重者，可以尋求營養師的協助，有些過度肥胖者，則建議可以尋求醫師的幫忙，先協助調整代謝課題，搭配飲食，可幫助減重事半功倍，不讓減重成為挫折的來源之一，也能降低傷害內分泌的機率。