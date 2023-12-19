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天氣變化大長輩易眩暈 中醫師推5穴位按摩舒緩

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾壽豐分院中醫師唐漢維建議，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀，平時可多按摩保健。圖／門諾醫院提供
門諾壽豐分院中醫師唐漢維建議，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀，平時可多按摩保健。圖／門諾醫院提供

近日氣溫變化大，不僅容易造成感冒，還可能發生眩暈。70歲黃奶奶最近飽受眩暈困擾，尤其是起床或姿勢移動時更加明顯，透過中醫針灸及按時服藥，狀況明顯改善。中醫師表示，眩暈除能用藥、針灸改善，也推薦5個對應穴位舒緩症狀，平時可多按摩保健，疏通經脈、調和氣血。

門諾壽豐分院中醫師唐漢維建議，除了用藥之外，有對應穴位可幫助舒緩眩暈症狀，包括在頭頸部、耳朵附近的百會穴、聽宮穴、翳風穴與風池穴，以及手部的合谷穴，每天按壓數回，平時按壓預防保健，暈眩發作時則加強按摩力道，緩解症狀。

唐醫師說，百會穴位於兩耳尖直上與中線的督脈交會頭頂中央處，按壓可促進頭部氣血循環；聽宮穴在耳屏（耳廓前的瓣狀凸起處）前方凹陷處；翳風穴位於耳垂後方，下頜骨後緣凹陷處。

而風池穴位在下，後頸部斜方肌外緣、枕骨下方的凹陷處；合谷穴則於手掌虎口，第二掌骨橈側中點處。有眩暈症狀的民眾，建議平常可用指尖由輕漸重慢慢揉按，緩解偶發性頭暈目眩症狀。

由於造成眩暈的原因各有不同，很多疾病也會導致頭暈目眩，症狀上有所差異，醫師建議，民眾若長期出現相關症狀而無法緩解，應盡早就醫接受完整檢查找出病因，也一定要請合格中醫師診斷，切勿聽信偏方。

門諾壽豐分院表示，現已增設中醫科，提供中醫內、婦、兒科及針灸科等傳統服務，提供民眾完整的中西醫診療服務。

門諾壽豐分院中醫師唐漢維表示，推薦5個對應穴位舒緩眩暈症狀。圖／門諾醫院提供
門諾壽豐分院中醫師唐漢維表示，推薦5個對應穴位舒緩眩暈症狀。圖／門諾醫院提供

中醫 醫師 針灸

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