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健康主題館／選擇腹膜透析 省時、不綁住家人生活

聯合報／ 記者廖靜清／高雄報導
高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽(右起)與腹膜透析腎友洪美月及家屬洪美珠，醫病關係非常好。記者劉學聖／攝影
高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽(右起)與腹膜透析腎友洪美月及家屬洪美珠，醫病關係非常好。記者劉學聖／攝影

住在屏東縣來義鄉的洪美月，是13年的資深腎友，不管去哪裡都依賴姊姊接送，血液透析8年期間，每周3次洗腎通勤，不僅消耗自己的時間，也綁住了姊姊的生活。面臨二度洗腎的她，希望可以尋找最適合自己與家人生活的治療方式。

「若在家使用腹膜透析洗腎，可以省下通勤時間，並且可以減少姊姊的負擔，我還能到果園幫忙姊姊工作。」洪美月說，如果真的需要再次洗腎，她想嘗試腹膜透析。

高雄長庚醫院腎臟科主任李文欽表示，像美月這樣主動思考評估自己生活，提出需求的患者不多，很多人對洗腎常存在害怕或誤解，一聽到洗腎，不免先抗拒又徬徨，其實，洗腎只是生活中「多一件事」，而不是生活中「只有洗腎這一件事」。

多元衛教 討論治療模式

高雄長庚腎臟科主任李文欽(右)帶領團隊，深入屏東縣來義鄉文樂部落進行腎臟衛教。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚腎臟科主任李文欽(右)帶領團隊，深入屏東縣來義鄉文樂部落進行腎臟衛教。圖／高雄長庚醫院提供
健保署的末期腎臟病前期（Pre-ESRD）之病人照護與衛教計畫中，針對慢性腎臟病5期別的腎友進行各項照護衛教。李文欽分享，在末期腎衰竭患者腎臟替代療法的選擇議題，並沒有限定在何時啟動討論，一般約在慢性腎臟病第5期時開始。

李文欽說，這些治療模式可以藉由多元的衛教方式，讓腎友更早開始了解。因為在沒有急迫壓力下進行衛教，除了降低緊急時刻腎友和家屬六神無主的情況，也可以讓雙方在醫病共享決策（SDM）時的知識更對等。

李文欽建議腎友或家屬，可以從腎友本人的角度出發，針對不同生活面向多思考，如現行生活改變（食衣住行）、維持工作、未來疾病治療認識、原有疾病現況等，多方考量後做出對腎友最適合的選擇。

二度洗腎 專業團隊協助

李文欽說，洪美月想採取腹膜透析，但多年前曾因剖腹產擔心腹膜沾黏，被當時的醫師拒絕，面臨二度洗腎，她從居住環境、交通等因素思考，更不想增加家人負擔，再次表達希望使用腹膜透析，在長庚腹膜透析團隊的協助下，目前已順利腹膜透析2年多了。

在專業護理師指導下，洪美月開始居家腹膜透析後，在家自行換液順暢，透析效果穩定，除了省下往返時間外，每月只需回診一次，相較過去血液透析每月至少需到透析診所12次，還能享受自在的家庭生活，生活品質大幅提升。

高雄長庚 協助偏鄉腎友

熱情的洪美月還跟李文欽說，她的家鄉還有村民需要幫助，要不要到她家走走，因此高雄長庚腎臟科今年展開公益計畫，走進偏鄉部落照顧民眾。洪美月還擔任族人的翻譯人員，協助醫療人員衛教宣導，她開心地說，「我那一村的老人家生病，都是我在開導的啦！洗腎哪有這麼可怕，我還會去小琉球喝喜酒，搭飛機去澎湖玩呢。」

現在的她，不只是部落的超級翻譯機，協助族人與醫療團隊溝通，還過著不只是洗腎的生活。李文欽說，「美月才是促成這個計畫的女主角。」實際走訪山區之後，像腹膜透析這樣的居家醫療，確實能夠讓偏鄉腎友不再因天災路斷，颱風暴雨而中斷治療。這個計畫明年還會繼續努力，為偏鄉的民眾和腎病患者帶來更多人生的可能性。

洗腎 李文 偏鄉

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