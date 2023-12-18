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新冠變異株JN.1正在各國流行 黃立民曝一好一壞消息

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠病毒變異株JN.1，最近在世界多國竄起，逐漸成為全球主要新冠病毒株。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，衛福部疾管署預估，明年一月中下旬，新冠肺炎疫情將達高峰，每天確診人數將達2萬人。如今，新冠變異株JN.1在各國流行，黃立民研判，屆時國內病例數還會往上增加，呼籲民眾不要掉以輕心，務必盡速接種XBB疫苗。

「新冠病毒約每6個月變異一次，疫情會一直來、一直來。」黃立民說，可是現在民眾都把新冠疫情視為「習以為常」，這是不好的，「還是要當作一回事」，不可以輕忽。新冠變異株JN.1目前在各國流行，好消息是，JN.1是BA.2.86的子代，目前的疫苗具有防護效果；壞消息是，JN.1具有免疫逃脫能力，因此，已經感染過新冠肺炎的人，有機會再次感染，且每個人感染情形不同，還是可能引起中重症或重症，提醒民眾應隨時做好自我防護。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，JN.1是BA.2.86的子代，世界衛生組織（WHO）11月底針對BA.2.86和相關子代的風險評估，結果為「低風險」，但因免疫逃脫可能會造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升。

羅一鈞說，國內JN.1最早是10月20日，自日本境外移入；本土個案最早為10月30日，迄今均為零星檢出。目前每周疫情周報是併入BA.2.86統計，本土占比低於5%、境外移入占比低於20%，均尚未成為主流病毒株。主流病毒株仍為屬於XBB的EG.5，目前XBB疫苗對JN.1仍具保護力，建議民眾接種XBB疫苗。

依據WHO於12月15日公布最新疫苗建議，新冠疫苗無須更換疫苗株，繼續沿用目前的XBB.1.5即可，最近由何大一團隊發表的由人類血清中和試驗顯示，XBB.1.5疫苗對目前流行的XBB品系子代（EG.5, HK.3, HV.1）及新興變異株（BA.2.86, JN.1）都有保護力。

依疾管署上周二公布，近四周監測變異株占比，本土病例 XBB占97%，重點變異株以EG.5占87%最多，其次為 XBB.1.16占4%，以及 BA.2.86 / XBB.1.9.1，各占3%。於境外移入方面，XBB占81%，重點變異株以 EG.5，占58%)為多，其次為 BA.2.86占19%，以及 XBB.1.16/ XBB.1.5/ XBB.2.3各占5%。

新冠疫苗 BA

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