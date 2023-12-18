2023神回顧／不可能沒看過《黑暗榮耀》、《MOVING異能》吧！年度十大熱門韓劇出爐

涎鎮啊～

「韓流」席捲全球，世界各地都深受K-pop文化影響，韓劇也在其中佔有相當重要的影響力，舉凡韓國美景、文化和飲食，都透過這些讓人看得意猶未盡的影視作品，深植在每個觀眾心中。除了傳統電視台，隨著線上串流影音平台蓬勃發展，韓劇更是百花齊放，題材多元、數量暴增讓影迷們都快來不及追。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023年網友討論度最高的十大熱門韓劇，趕快來看看有哪些年度神劇上榜，趁著年末假期把還沒看過的一次補上吧！

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No.10 《惡鬼》

演技百變的金泰梨2022年在《二十五，二十一》中飾演天才擊劍少女，成功繳出演藝生涯中的漂亮成績單，2023年更再次以《惡鬼》回歸小螢幕，吸引大眾目光。

劇情講述打開門就能看見「惡鬼」存在的另一個世界，結合懸疑、靈異和驚悚等元素，表面看似聚焦在鬼怪因吸取人們的慾望而變得強大，實際上卻是藉此探討人性最真實的貪婪黑暗面，緊扣「比鬼更可怕的是人」這項核心概念，讓不少影迷邊看邊起雞皮疙瘩，大嘆「實在太真實」。

No.9 《驅魔麵館》系列

韓國人到底有多喜歡鬼怪題材？故事情節同樣環繞在「打擊惡鬼」主題的《驅魔麵館》，劇情不走陰森恐怖氛圍，反而因為節奏明快又緊張刺激，受到熱烈歡迎。

2023年，《驅魔麵館》第二季以原班人馬強勢回歸，延續第一季驅魔人各自擁有不同超能力的設定，並邀請姜基榮、金赫拉、陳善圭等重量級演員飾演反派。不過播出後，影迷評價褒貶不一，有人覺得劇情熱血、演員演技在線；也有人認為劇情太中二，直呼「看得尷尬感十足」。

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No.8 《絕世網紅》

隨著KOL成為新世代的熱門夢幻職業，Netflix也順勢推出原創韓劇《絕世網紅》，揭開創作者光鮮亮麗背後的真實黑暗面。用劇情探討只關注「流量、貼文、利益」的網紅世界現象，看似人人都有一夕爆紅、掌控話語權的機會，但能不能承受螢幕後的虛假、勾心鬥角，是否有夠強大的心理素質，無懼面對網路惡評攻擊，又是另外一回事！

寫實劇情帶領觀眾反思「每件事都有一體兩面」，讓劇迷們忍不住感嘆「有多美好就有多地獄」。

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No.7 《車貞淑醫生》

由「韓國瑪丹娜」嚴正化主演的詼諧醫療劇《車貞淑醫生》，以搞笑喜劇形式帶出了中年婦女回歸職場的困境。她在劇中飾演一名為老公、孩子放棄夢想的家庭主婦「車貞淑」，歷經丈夫出軌及一場大病後，決心重返職場、找回夢想，開播後廣受好評，成為2023年韓劇黑馬之一！

女主角的心境轉變讓不少觀眾深有共鳴，佩服車貞淑有自我醒悟的智慧，更有找回人生主控權的勇氣，用行動完美詮釋「為自己而活，活的漂亮才是最大的贏家！」

No.6 《D.P：逃兵追緝令》系列

保衛國家、保衛國民是許多軍人的人生志願，但當這些軍人受到傷害、蒙受苦痛傷悲的時候，又有誰保護他們呢？《D.P：逃兵追緝令》系列講述了韓國軍營中的暗黑霸凌，及其衍生出的逃兵問題和社會議題。

劇情點出霸凌受害者往往被困在惡夢裡無法掙脫，而加害者卻能若無其事生活的殘酷現實，同時更指出上位者知曉一切但試圖掩蓋，甚至將過錯歸咎於受害者，讓觀眾看得又氣又恨，深切體會「無能為力」的絕望感，「像地獄一樣」。

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No.5 《浪漫醫生金師傅》系列

被封為「醫療韓劇天花板」的《浪漫醫生金師傅》系列，2023年迎來第三季播出，由資深演員韓石圭飾演「金師傅」帶領其他富有理想的年輕醫生，從一個個棘手的醫療案例中成長。金師傅不但是實力、經驗兼具的大前輩，更是這些年輕人的精神導師，在他們挫折時給予實際的指引和安慰。

除了新生代演員李聖經、安孝燮外，第三季也安排了第一季男主角柳演錫驚喜登場，結局更暗示「尹書靜」徐玄振強勢回歸，引爆粉絲敲碗「一定有第四季！」

No.4 《模範計程車》系列

韓劇《模範計程車》系列改編自同名漫畫，由李帝勳、表藝珍等人主演，是一部「爽度破表」的復仇劇，故事講述名為「彩虹運輸」的地下秘密計程車公司，化身正義使者懲治司法無法懲罰的罪犯，以惡制惡。第二季更邀請南宮珉、金素妍和文彩元驚喜客串，掀起韓網一陣轟動。

最大亮點莫過於劇中案件都改編自真實事件，透過影視作品制裁現實中令人忿忿不平的犯罪行為，替受害者討回公道，讓觀眾們看了相當痛快，直呼「爽度100%」。

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No.3 《歡迎來到王之國》

說到今年顏值最高的浪漫愛情劇，絕對非《歡迎來到王之國》莫屬啦！由潤娥和李俊昊兩大頂級韓流明星攜手主演，皆從頂流偶像轉型為實力派演員的他們，在釋出合作消息時就已引爆全網關注。

劇情講述不苟言笑的飯店接班人與隨時保持微笑的飯店接待員，個性看似天差地遠的他們，卻在一連串事件後漸生情愫，共譜心動戀曲，從打鬧冤家變成相知相惜的人生伴侶，讓不少人看了直喊，「好想立刻談戀愛！」、「這一對顏值真的很可以」。

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No.2 《MOVING異能》

2023年最夯的超能力韓劇《Moving異能》改編自同名網漫，講述一群擁有異於常人能力的超能力者，為了躲避殺身之禍被迫隱姓埋名，隱藏於社會中，直到危機降臨才不得已再度動用超能力對抗敵人，開播後佳評如潮，受封「韓版Marvel」。



除了故事題材新穎吸睛，劇組更斥資近台幣12億打造電影規格的超豪華特效，強調韓劇專屬的感性，讓「韓式英雄」能與一般英雄電影做出差異，讓影迷們大飽眼福，讚嘆「根本超越漫威」。

No.1 《黑暗榮耀》系列

今年初上檔的現象級巨作《黑暗榮耀》是2023年被推爆的復仇爽劇之一，講述女主角文同珢（宋慧喬飾演）在飽受校園霸凌後，展開一場長達18年的復仇計畫，要欺凌她的五人幫得到報應。

劇中「無髒手復仇」令觀眾拍案叫絕，一眾演員的精彩表現更受到熱烈推崇，「阿珠媽特派員演技真的絕」、「蓑羅、惠程、涎鎮這3人真的演得很好」、「同珢媽媽真的很瘋，太真實了」，宋慧喬也憑藉此劇拿下百想藝術大賞視后寶座，再創演藝事業巔峰！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月6日，約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023十大熱門韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統