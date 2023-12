交換禮物音樂下！好聽聖誕節經典+流行歌單一次播　Christmas派對更添氣氛

image source:Ariana Grande

叮叮噹,叮叮噹~聖誕節已經近在眼前了,大街小巷開始有各種聖誕裝飾,店內也播放起不同的聖誕歌曲,濃濃的聖誕氛圍包圍了整個城市!12月年末聚餐、聖誕活動越來越多,大家準備好要用什麼樣的歌曲增添氣氛了嗎?小編整理了適合不同場合與風格的聖誕歌單給大家,讓派對現場嗨起來吧!

image source:Mariah Carey

經典名曲永傳唱 聖誕國歌歷久不衰

〈All I Want For Christmas Is You〉

「耶誕媽祖婆」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)每年都靠〈All I Want For Christmas Is You〉回歸12月的排行榜的榜首,是最經典的聖誕歌曲之一。





〈Last Christmas〉

被各種大咖歌手翻唱過的〈Last Christmas〉也是經典中的經典,透過簡單的旋律及朗朗上口的歌詞,每年都稱霸聖誕佳節、不退流行。





〈Jingle Bell Rock〉

輕快可愛的〈Jingle Bell Rock〉已經歷久彌新半個世紀,最出名的的版本是青春校園劇《辣妹過招》(Mean Girls)中,四個主角穿著性感的聖誕女郎裝一起勁歌熱舞地唱出這首歌。

「耶誕媽祖婆」終究坐穩寶座 萬聖節後熱度就回升

這3首歌曲大家應該都不陌生吧,只要逢聖誕節,就必定會在大街小巷響起。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見,10月的萬聖節過後,這3首歌曲的熱度就會漸漸回升。

〈All I Want For Christmas Is You〉為近3個月聲量最多筆的聖誕歌,共計861筆,最高峰為11月1日,萬聖節剛過,瑪麗亞凱莉就在IG上發布自己被南瓜人從冰塊中解凍的短片,意味著自己又將帶著〈All I Want For Christmas Is You〉回歸聖誕節,這支reels在ig上短短幾小時就突破200萬觀看次數。

〈Last Christmas〉近3個月的聲量則為617筆,位居第二名,今年12月7日為聲量最高峰,共計133筆,日本歌手AKIRA帶領團體EXILE THE SECOND、TAKAHIRO在台北流行音樂中心開唱,AKIRA在演唱會中獻唱〈Last Christmas〉時,衝下台和粉絲互動,妻子林志玲也嗨到跳起來,引起網友們的熱議。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

新世代年輕人最愛的流行聖誕歌曲



〈Santa Tell Me〉

近年來受年輕人歡迎的聖誕歌,必定是由小天后Ariana Grande演唱的〈Santa Tell Me〉,歌詞中充滿少女氣息的聖誕願望,非常適合女生們舉辦派對時播放。

〈Please Santa Please〉

由 A cappella團隊Pentatonix演唱的〈Please Santa Please〉,輕快的旋律配上歌手飽含磁性的嗓音,這首歌曲絕對是聚餐BGM最佳首選。

〈Made You Look 〉

POP天后Meghan Trainor演唱的〈Made You Look〉,Megan獨特的時髦歌聲搭配背景的A cappella團隊,組成了富含節奏感歌曲,讓你不自覺得跟著舞動起來。

〈Mistletoe〉

流行天王Justin Bieber青少年時所唱的〈Mistletoe〉,小賈當時充滿少年感的嗓音唱出了對暗戀的青澀感,歌曲以在槲寄生接吻就能實現愛戀的純情故事為主題。

〈첫 눈(初雪)〉



即使韓國天團EXO已經許久沒回歸,但每到聖誕節,這首〈첫 눈〉仍然會成為韓國人的聖誕國歌,今年更有在抖音上爆紅的「初雪challenge」,俏皮的舞蹈動作配上輕快的歌曲,讓許多年輕人跟上這個challenge潮流。

image source:EXO

