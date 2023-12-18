快訊

余天心結會「變天」？李乾龍：靠余天不如靠自己 三重可望重返藍天

Dcard總部中午再遭搜索 內湖警持搜索票進入帶回法務簽文件

T1聯盟／真的來了！「表弟」卡森斯加盟雲豹 下月桃園巨蛋亮相

交換禮物音樂下！好聽聖誕節經典+流行歌單一次播　Christmas派對更添氣氛

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：Ariana Grande

文／楊千儀

叮叮噹，叮叮噹～聖誕節已經近在眼前了，大街小巷開始有各種聖誕裝飾，店內也播放起不同的聖誕歌曲，濃濃的聖誕氛圍包圍了整個城市！12月年末聚餐、聖誕活動越來越多，大家準備好要用什麼樣的歌曲增添氣氛了嗎？小編整理了適合不同場合與風格的聖誕歌單給大家，讓派對現場嗨起來吧！

image source：Mariah Carey 

經典名曲永傳唱　聖誕國歌歷久不衰

〈All I Want For Christmas Is You〉

「耶誕媽祖婆」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）每年都靠〈All I Want For Christmas Is You〉回歸12月的排行榜的榜首，是最經典的聖誕歌曲之一。


〈Last Christmas〉

被各種大咖歌手翻唱過的〈Last Christmas〉也是經典中的經典，透過簡單的旋律及朗朗上口的歌詞，每年都稱霸聖誕佳節、不退流行。


〈Jingle Bell Rock〉

輕快可愛的〈Jingle Bell Rock〉已經歷久彌新半個世紀，最出名的的版本是青春校園劇《辣妹過招》（Mean Girls）中，四個主角穿著性感的聖誕女郎裝一起勁歌熱舞地唱出這首歌。

「耶誕媽祖婆」終究坐穩寶座　萬聖節後熱度就回升

這3首歌曲大家應該都不陌生吧，只要逢聖誕節，就必定會在大街小巷響起。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，10月的萬聖節過後，這3首歌曲的熱度就會漸漸回升。

〈All I Want For Christmas Is You〉為近3個月聲量最多筆的聖誕歌，共計861筆，最高峰為11月1日，萬聖節剛過，瑪麗亞凱莉就在IG上發布自己被南瓜人從冰塊中解凍的短片，意味著自己又將帶著〈All I Want For Christmas Is You〉回歸聖誕節，這支reels在ig上短短幾小時就突破200萬觀看次數。

〈Last Christmas〉近3個月的聲量則為617筆，位居第二名，今年12月7日為聲量最高峰，共計133筆，日本歌手AKIRA帶領團體EXILE THE SECOND、TAKAHIRO在台北流行音樂中心開唱，AKIRA在演唱會中獻唱〈Last Christmas〉時，衝下台和粉絲互動，妻子林志玲也嗨到跳起來，引起網友們的熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

新世代年輕人最愛的流行聖誕歌曲

〈Santa Tell Me〉

近年來受年輕人歡迎的聖誕歌，必定是由小天后Ariana Grande演唱的〈Santa Tell Me〉，歌詞中充滿少女氣息的聖誕願望，非常適合女生們舉辦派對時播放。

〈Please Santa Please〉

由 A cappella團隊Pentatonix演唱的〈Please Santa Please〉，輕快的旋律配上歌手飽含磁性的嗓音，這首歌曲絕對是聚餐BGM最佳首選。

〈Made You Look 〉

POP天后Meghan Trainor演唱的〈Made You Look〉，Megan獨特的時髦歌聲搭配背景的A cappella團隊，組成了富含節奏感歌曲，讓你不自覺得跟著舞動起來。

〈Mistletoe〉

流行天王Justin Bieber青少年時所唱的〈Mistletoe〉，小賈當時充滿少年感的嗓音唱出了對暗戀的青澀感，歌曲以在槲寄生接吻就能實現愛戀的純情故事為主題。

〈첫 눈（初雪）〉

即使韓國天團EXO已經許久沒回歸，但每到聖誕節，這首〈첫 눈〉仍然會成為韓國人的聖誕國歌，今年更有在抖音上爆紅的「初雪challenge」，俏皮的舞蹈動作配上輕快的歌曲，讓許多年輕人跟上這個challenge潮流。

image source：EXO

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年9月16日至2023年12月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『京城怪物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

迎接燦爛的2024！盤點10個熱門跨年國家　讓最美煙火陪你新年倒數

童話世界過聖誕！韓國首爾5大夢幻聖誕打卡點　一起享受冬天的浪漫

聖誕節 網路 社群

延伸閱讀

白汪穿聖誕裝爆紅！網敲碗問「毛茸茸同款圍脖」哪裡買 飼主1句話讓所有人閉嘴

跑遍桃園助講扮聖誕公公 蔣萬安：選票支持揭執政弊案

奇美聖誕週末歡樂登場！DISCO復古潮趴、市集、表演等暢玩到12/24

宜蘭力麗威斯汀度假酒店參與ADA台北慈善聖誕路跑 為社會弱勢族群建構愛心之橋 傳遞正能量

相關新聞

全台唯一海岸線鐵道風情 深澳鐵道自行車耶誕限定活動

耶誕佳節即將來臨，新北除歡樂耶誕城外，也於「深澳鐵道自行車」推「限定快閃聖誕趴」，不只光雕隧道換上耶誕主題限定版，還有多...

新冠變異株JN.1正在各國流行 黃立民曝一好一壞消息

新冠病毒變異株JN.1，最近在世界多國竄起，逐漸成為全球主要新冠病毒株。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，衛福部疾...

全聯佩樺基金會 為弱勢兒少打造夢想舞台

吃得飽足、吃得健康以及快樂學習是兒少在成長過程中不可或缺的重要環節，但對弱勢孩子而言，卻可能是難以達成的目標。全聯福利中...

賴清德稱記點制該檢討就檢討 交長：會依建議持續檢討

交通違規新制6月上路，除了恢復部分檢舉項目，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，引發職業駕駛抗議。民進黨總統候選人...

交換禮物音樂下！好聽聖誕節經典+流行歌單一次播　Christmas派對更添氣氛

叮噹，叮叮噹～聖誕節已經近在眼前了，大街小巷開始有各種聖誕裝飾，店內也播放起不同的聖誕歌曲，濃濃的聖誕氛圍包圍了整個城市！12月年末聚餐、聖誕活動越來越多，大家準備好要用什麼樣的歌曲增添氣氛了嗎？小編整理了適合不同場合與風格的聖誕歌單給大家，讓派對現場嗨起來吧！

2023神回顧／不可能沒看過《黑暗榮耀》、《MOVING異能》吧！年度十大熱門韓劇出爐

韓流」席捲全球，世界各地都深受K-pop文化影響，韓劇也在其中佔有相當重要的影響力，舉凡韓國美景、文化和飲食，都透過這些讓人看得意猶未盡的影視作品，深植在每個觀眾心中。除了傳統電視台，隨著線上串流影音平台蓬勃發展，韓劇更是百花齊放，題材多元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。