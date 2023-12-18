交換禮物音樂下！好聽聖誕節經典+流行歌單一次播　Christmas派對更添氣氛

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文／楊千儀



叮叮噹，叮叮噹～聖誕節已經近在眼前了，大街小巷開始有各種聖誕裝飾，店內也播放起不同的聖誕歌曲，濃濃的聖誕氛圍包圍了整個城市！12月年末聚餐、聖誕活動越來越多，大家準備好要用什麼樣的歌曲增添氣氛了嗎？小編整理了適合不同場合與風格的聖誕歌單給大家，讓派對現場嗨起來吧！

image source：Mariah Carey

經典名曲永傳唱 聖誕國歌歷久不衰

〈All I Want For Christmas Is You〉

「耶誕媽祖婆」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）每年都靠〈All I Want For Christmas Is You〉回歸12月的排行榜的榜首，是最經典的聖誕歌曲之一。





〈Last Christmas〉

被各種大咖歌手翻唱過的〈Last Christmas〉也是經典中的經典，透過簡單的旋律及朗朗上口的歌詞，每年都稱霸聖誕佳節、不退流行。





〈Jingle Bell Rock〉

輕快可愛的〈Jingle Bell Rock〉已經歷久彌新半個世紀，最出名的的版本是青春校園劇《辣妹過招》（Mean Girls）中，四個主角穿著性感的聖誕女郎裝一起勁歌熱舞地唱出這首歌。

「耶誕媽祖婆」終究坐穩寶座 萬聖節後熱度就回升

這3首歌曲大家應該都不陌生吧，只要逢聖誕節，就必定會在大街小巷響起。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，10月的萬聖節過後，這3首歌曲的熱度就會漸漸回升。

〈All I Want For Christmas Is You〉為近3個月聲量最多筆的聖誕歌，共計861筆，最高峰為11月1日，萬聖節剛過，瑪麗亞凱莉就在IG上發布自己被南瓜人從冰塊中解凍的短片，意味著自己又將帶著〈All I Want For Christmas Is You〉回歸聖誕節，這支reels在ig上短短幾小時就突破200萬觀看次數。

〈Last Christmas〉近3個月的聲量則為617筆，位居第二名，今年12月7日為聲量最高峰，共計133筆，日本歌手AKIRA帶領團體EXILE THE SECOND、TAKAHIRO在台北流行音樂中心開唱，AKIRA在演唱會中獻唱〈Last Christmas〉時，衝下台和粉絲互動，妻子林志玲也嗨到跳起來，引起網友們的熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

新世代年輕人最愛的流行聖誕歌曲



〈Santa Tell Me〉

近年來受年輕人歡迎的聖誕歌，必定是由小天后Ariana Grande演唱的〈Santa Tell Me〉，歌詞中充滿少女氣息的聖誕願望，非常適合女生們舉辦派對時播放。

〈Please Santa Please〉

由 A cappella團隊Pentatonix演唱的〈Please Santa Please〉，輕快的旋律配上歌手飽含磁性的嗓音，這首歌曲絕對是聚餐BGM最佳首選。

〈Made You Look 〉

POP天后Meghan Trainor演唱的〈Made You Look〉，Megan獨特的時髦歌聲搭配背景的A cappella團隊，組成了富含節奏感歌曲，讓你不自覺得跟著舞動起來。

〈Mistletoe〉

流行天王Justin Bieber青少年時所唱的〈Mistletoe〉，小賈當時充滿少年感的嗓音唱出了對暗戀的青澀感，歌曲以在槲寄生接吻就能實現愛戀的純情故事為主題。

〈첫 눈（初雪）〉



即使韓國天團EXO已經許久沒回歸，但每到聖誕節，這首〈첫 눈〉仍然會成為韓國人的聖誕國歌，今年更有在抖音上爆紅的「初雪challenge」，俏皮的舞蹈動作配上輕快的歌曲，讓許多年輕人跟上這個challenge潮流。

image source：EXO

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年9月16日至2023年12月14日。