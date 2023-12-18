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【重磅快評】把斷掉的象鼻子黏回去？

聯合報／ 主筆室
東北角景點象鼻岩的鼻子斷掉了，有民眾發起『把斷掉的象鼻子黏回去』活動。圖為象鼻岩被海浪打斷前的樣子。圖／聯合報資料照片
東北角景點象鼻岩的鼻子斷掉了，有民眾發起『把斷掉的象鼻子黏回去』活動。圖為象鼻岩被海浪打斷前的樣子。圖／聯合報資料照片

東北角著名景點象鼻岩的鼻子斷掉了，昨天一天媒體、臉書滿是追憶，驚訝、不捨…，但大致都瞭解這是自然界的必然現象，象鼻岩不在了，民眾也體悟到對於自然景觀要有積極的保護行動。或許出自強烈的失落感，昨天有民眾發起『把斷掉的象鼻子黏回去』活動，怎麼黏？活動沒有說明，希望民眾的熱情不要進一步傷害脆弱的地質景觀。

象鼻岩形成多久了？學術界沒有研究，但知道成分是砂岩，應該不算脆弱；遊客爬到象鼻子上拍照、嬉戲，應也不致造成象鼻子斷掉，事實是象鼻子沒斷前即已觀察到岩石有裂痕，那是岩石的節理，自然的風化作用會由裂縫處破壞，不少學者看到裂縫，但認為再一千年也不會斷，誰知道短短幾年就斷了。

象鼻岩所在的東北角是台灣很嚴重的地質侵蝕區，該處不但海流強勁，東北季風也毫不留情地蝕刻，尤其象鼻岩單邊拱門的結構，相較於對稱造型的海拱門，承受的海流、季風衝擊，事後回顧可能承受力弱了些，但何時會斷？完全由大自然決定，累積到臨界點，崩塌是自然現象。

象鼻岩應申請較高層次的保護，很多機構、民間團體都有此認知，也曾數度提出自然紀念物、海岸保護區、地質公園等受到較嚴格保護的位階認定，可惜因部分在私人土地上的糾葛，始終沒能通過認定，沒有法律較嚴格的歸屬，只能交瑞芳地方政府管理，位階低，視野也有限，只能做些拉圍欄之類的安全管理瑣事，其實已不容易。

斷鼻事件，大家體認到應是一次重要的環境教育事例，但管理單位迄今沒有較具體的構想，至少應提出斷鼻前一段時間的縮影記錄，讓民眾了解斷鼻與自然界衝擊的關係。唯一可欣慰的，是象鼻岩斷鼻事件讓民眾立即關切野柳女王頭蕈狀岩景觀的保護，幸好管理單位已外包幾支攝影機全時攝影，女王若斷頭，至少留下記錄。

台灣島因為難以預知的地殼隆起，加上海平面上升，一直是應對海岸侵蝕的脆弱區，雖然幾十年前就完成海岸侵蝕圖的調查，但一直沒有保護行動。國人應警覺，沒有具體保護行動，下個地質景觀破壞隨時會發生。

象鼻岩 女王頭

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