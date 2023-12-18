聽新聞
test
0:00 / 0:00

象鼻岩曾估千年才塌 未料4年就斷鼻

聯合報／ 記者李芯江婉儀葉德正／連線報導
新北市深澳海岸的象鼻岩是知名景點，象鼻處岩石昨天崩塌，美景不再。圖／林文清提供
新北市深澳海岸的象鼻岩是知名景點，象鼻處岩石昨天崩塌，美景不再。圖／林文清提供

象鼻岩前天「斷鼻」，台大地質系特聘教授徐澔德曾預測，象鼻岩塌掉至少要上千年，他昨受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，且近年許多遊客至海蝕拱門空洞正上方拍照，人為作用可能對象鼻岩崩塌具滿大影響。

交通部觀光署4年前發布「地質之旅－象鼻岩」影片，徐澔德在片中表示，象鼻岩要塌掉，至少也要上千年。對此，徐澔德向本報指出，當時認為台灣北部的地質構造活動，未較東部或西南部快，因此覺得千年的時間尺度比較合理。不過他昨坦言風化、侵蝕速率，比原先想像的快非常多。

瑞芳區公所解釋斷鼻主因是「海水長期沖蝕」及「自然風化」，徐澔德則認為，近日的大浪、雨勢都是擊垮象鼻岩的最後一根稻草。他更觀察，近兩、三年，許多遊客跑到海蝕拱門空洞正上方拍照，使他不禁在課堂上笑稱：「如果你有學地質學的話，就知道不應該跑到那上面拍照」，不料象鼻岩竟這麼早就崩塌。

臉書粉專「漂浪島嶼－munch」昨貼出象鼻岩照片，分析斷裂原因，指從象頭到象鼻早有兩道貫穿裂隙，象頭像是卡在象身與象鼻之上，任一側錯動就會崩落。

漂浪島嶼指出，從地質學上解釋，因岩石易崩落形成中空的海蝕門，如持續崩落，象鼻部分就會形成海蝕柱。曾有提議灌入水泥鞏固，但也有人主張自然地質變化不應過多人為干預，況且高達百噸重的岩塊，也難用水泥鞏固，最多是防止雨水滲入，減緩崩落程度。

台北教育大學兼任助理教教授蕭文杰則說，自然景觀消逝，證明大自然力量難以人力抗衡，人與土地的互動就是要尊重自然。

象鼻岩 崩塌 瑞芳

延伸閱讀

象鼻岩崩落...當地里長嘆可惜 推酋長岩、軍艦岩也有看頭

曾估象鼻岩崩塌至少上千年 學者認比想像快：遊客1行為恐也有影響

同象鼻岩為北海岸熱門景點 老梅綠石槽是下個消失美景？

象鼻岩崩落...野柳女王頭最新頸圍揭曉 一圖看50年變化「雙下巴沒了」

相關新聞

產業凋零？ 全台唯一中藥系傳停招

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系為國內第一個專門以中藥專業與生物技術課程為主的系所，也是唯一以中藥為主的大學系所，但最...

藥浴包、月子餐 72年中藥行轉型

成立於一九五一年的黃長生中藥行，迄今已有七十二年歷史，目前經營者為第三代的廖庭妍，卅八歲的她畢業於社工系，從小在中藥材裡...

象鼻岩曾估千年才塌 未料4年就斷鼻

象鼻岩前天「斷鼻」，台大地質系特聘教授徐澔德曾預測，象鼻岩塌掉至少要上千年，他昨受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，...

女王頭在內 台灣8大美景現危機

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩崩毀，「鼻子」斷裂墜海，外界擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管...

天冷猝死 醫：室內更易發生

冷氣團來襲，氣溫驟降，台北市消防局統計，前天至昨日上午八時，共有五起ＯＨＣＡ個案，為三男二女，到場無呼吸心跳，當場身亡，...

凍漲近30年 杜微稱票價擬調漲？台鐵局：無任何具體計畫

台鐵票價凍漲近30年，準國營台鐵公司董事長、現任台鐵局長杜微昨接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。