曾估象鼻岩崩塌至少上千年 學者認比想像快：遊客1行為恐也有影響

北海岸象鼻岩昨日被發現「斷鼻」，但台大地質系教授徐澔德曾預測象鼻岩要塌掉至少也要上千年。他今日受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，且近年許多遊客至海蝕拱門空洞正上方拍照，人為作用可能也對象鼻岩崩塌有蠻大的影響。

北海岸知名的地質景觀象鼻岩昨日被發現「斷鼻」，不過在觀光署4年前發布的YouTube影片「地質之旅-象鼻岩」中，徐澔德在介紹象鼻岩時表示，象鼻岩要塌掉至少也要上千年。對此，徐澔德向本報指出，當時認為台灣北部的地質構造活動沒有比東部、西南部來得快，也就覺得千年的時間尺度比較合理；他坦言風化、侵蝕的速率比原先猜想的快非常多。

瑞芳區公所解釋斷鼻的主因是「海水長期沖蝕」及「自然風化」，徐澔德則認為近日的大浪、雨勢都是擊垮象鼻岩的最後一根稻草。除風化侵蝕，他認為人為作用影響很大。他觀察許多遊客近兩、三年會跑到海蝕拱門空洞正上方拍照，他在課堂上就常向學生笑稱：「如果你有學地質學的話，就知道不應該跑到那上面拍照」，不料象鼻岩崩塌，竟這麼早成真。

至於民眾關切著名的野柳女王頭遲早會「斷頸」，政府甚至規畫替女王頭「護頸」，徐澔德對此表示此舉反映看待觀光地景的不同角度。站在自然環境的角度，風化侵蝕本就是天經地義，但若站在保存景點的角度嘗試做加固、保存，「事情做太多，某種程度上他就不是一個自然的景觀」。

瑞芳區公所昨表示，象鼻岩體附近地質及氣象都相當不穩定，已管制封閉禁止進入。徐澔德指出，象鼻岩有一組明顯、高角度傾斜的節理，一般民眾可以理解為石頭的裂縫；昨天可見象鼻、象頭、連著大象身體的石頭都順著裂縫崩塌，而這整塊石頭的節理都發育得蠻好的，所以別的地方確實有可能順著裂縫崩下去。