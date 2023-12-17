同象鼻岩為北海岸熱門景點 老梅綠石槽是下個消失美景？

新北市瑞芳區蕃子澳山海岸的特殊地形「象鼻岩」斷裂消失，引各界討論，野柳「女王頭」、「老梅綠石槽」都遭點名。石門公所及民代都盼有更好維管及整體規畫；北觀處表示，目前北海岸地景中確實女王頭較危險，綠石槽則將建造步道，避免民眾踩踏與破壞。

象鼻岩昨崩塌，讓各界相當惋惜，外界認為除風化原因外，不少遊客踩踏也是一種破壞，現在同在北海岸的石門「老梅綠石槽」就被認為是下一個要消失的景點，因為不少遊客會在上面踩踏，加速青苔死亡，綠意盎然景色變得稀稀疏疏；另外，也好奇石門的地標「石門洞」是否也有相關問題。

石門區長曾明華表示，有關注到老梅綠石槽遊客問題，除有北觀處輔導志工協助外，也跟北觀處爭取步道，盡量避免民眾上去踩踏；石門洞雖然沒有風化問題，但為了更新及更好規畫，近期也將移交北觀處做整體維管。

立委洪孟楷指出，老梅綠石槽吸引很多觀光客，不少人為了親近而踩踏上方，但也不可能用強制手段，因此希望藉由步道來分流，也讓民眾有更好的取景點。洪也建議，北觀處在女王頭等自然地景，應採兼顧自然方式來保存，否則若消失真的非常可惜。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川表示，目前北海岸除野柳女王頭外，暫無其他類似地景有這樣因風化而到警戒的程度，女王頭近年除持續與專業學術團隊合作，也從2012年正式公告嚴加管理避免民眾碰觸，並找尋園區「俏皮公主」等新成員。老梅綠石槽大家是很關注，步道也剛過期末報告，會再跟地方一起努力；石門洞未來做整體規畫，將效益發揮到最好。