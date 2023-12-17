象鼻岩斷裂早有跡象？ 粉專貼照片點出「早有2道貫穿裂痕」
新北瑞芳知名景點象鼻岩昨天突斷掉，不少民眾感到惋惜。粉專「漂浪島嶼—munch」貼出象鼻岩照片，並分析斷裂原因，漂浪島嶼指出，從象頭到象鼻早有2道貫穿的裂痕，只要任何一側錯動，就會完全崩落。
漂浪島嶼表示，象鼻岩斷裂其實已是早晚之事，因為象頭到象鼻早有兩道貫穿裂隙，基本上象頭是卡在象身與象鼻之上，任何一側錯動，就會完全崩落。所以一直有崩落危險，也呼籲遊客不要過近，但是還是有人會挑戰運氣。
漂浪島嶼指出，從地質學上解釋，也是因為岩石易崩落，才會形成中空的海蝕門，如果持續崩落，留下象鼻部分，就會形成海蝕柱，成為地質變動的循環。
漂浪島嶼指出，曾經有考慮灌入水泥鞏固，但是作為自然地質變化，不應過多人ˊ為干預，同時高達百噸重的岩塊，也不是水泥能鞏固，至多防止雨水滲入，減緩崩落。
東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三表示，從原本象鼻還在的照片，可以發現中段的部分明顯可以看見裂縫，那是岩石的節理，容易從這邊產生裂縫，長期被風化、海水侵蝕，比較脆弱，受到重力作用關係，導致斷裂滑落。
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