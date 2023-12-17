快訊

MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

「秀勇腳」決戰中台灣 盧秀燕：我的腿沒林志玲漂亮 要為台灣蹽落去

痛風能不能吃海鮮？一圖看懂痛風飲食指南：哪些食物可安心吃

象鼻岩斷鼻後憂下個是女王頭 觀光署3招因應尋覓接班人

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部觀光署北觀處表示，持續與專業學術團隊合作，女王頭近10年風化速度有比過去減緩，其次嚴加管理避免民眾碰觸。圖為野柳地標「女王頭」。本報資料照片
交通部觀光署北觀處表示，持續與專業學術團隊合作，女王頭近10年風化速度有比過去減緩，其次嚴加管理避免民眾碰觸。圖為野柳地標「女王頭」。本報資料照片

新北瑞芳東北角象鼻岩「鼻子」斷裂墜海，失去原有神似象鼻景觀，外界擔憂下個崩塌的會是野柳地標「女王頭」。交通部觀光署北觀處表示，持續與專業學術團隊合作，女王頭近10年風化速度有比過去減緩，其次嚴加管理避免民眾碰觸，另會持續找尋園區「俏皮公主」等新成員，締造更多觀光話題。

野柳地標「女王頭」，吸引國內外遊客慕名而來；然而，因經歷風化、日曬、雨淋侵蝕，「頸部」愈來愈細，一直受到關注。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川表示，2007年起，北觀處與台大合作，目前減緩風化等試驗，持續學術研究，對於如何減緩，官方與專業團隊都非常關注。

除了借助專業奧運，他說，作為管理單位，也避免民眾碰觸，開放參觀時間駐衛警監護，以減緩人為因素，加上遊客也多半配合；據團隊發現，近10年風化速度已不像過去30年。

陳煜川說，就觀光及替代效益來說，除了女王頭外，園區也選出接班新成員「俏皮公主」，管理單位也會持續找尋「新成員」，締造更多觀光話題。

「俏皮公主」原是第一區內的蕈狀岩，因崩裂一角而「誕生」。本報資料照片
「俏皮公主」原是第一區內的蕈狀岩，因崩裂一角而「誕生」。本報資料照片

女王頭 團隊 交通部

延伸閱讀

象鼻岩斷鼻後最擔心她安危 女王頭加速侵蝕原因有這些

象鼻岩斷裂 吳鳳：擔心「女王頭」也會一樣的結局

象鼻岩曾提報自然紀念物未果 高中師3D列印模型可回憶

他們拍下「象鼻岩」最後身影 遊客：沒想到是最後一眼

相關新聞

陽光行動／路樹殺人 風控、巡檢全失靈

近年陸續發生路樹無預警倒伏致人死傷、損壞車輛等事故，「路樹殺人」風險逐年升高。本報記者追查近年三起路樹倒伏事故，發現「人...

路樹變凶器／路樹病了看不出 日常危機四伏

各縣市的路樹巡查面臨樹多、巡查人力少的困境，以六都為例，就有桃園、高雄兩市連巡查員的編制都沒有，遑論檢查的ＳＯＰ與把關機...

健保點值貶 六都醫院掛號費悄漲

新冠疫情後，健保點值縮水，點值看似僅是醫界的事，但其影響卻已經悄悄地延伸至民眾荷包。據調查，今年六都地區有多達三七五家醫...

象鼻岩鼻落海 下個恐是女王頭

東北角海岸知名的象鼻岩昨驚傳斷裂，新北市府表示是長期風化、海浪拍打所致。據了解，市府和國土署都曾試圖以法令維護象鼻岩，但...

強烈冷氣團達標 吳德榮：周二晚起再一波規模更大、影響更久

中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

準台鐵董座杜微：票價調漲 明年有契機

台鐵票價凍漲近卅年，準國營台鐵公司董事長杜微接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年三、四月送董事會討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。