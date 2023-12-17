象鼻岩斷鼻後憂下個是女王頭 觀光署3招因應尋覓接班人

新北瑞芳東北角象鼻岩「鼻子」斷裂墜海，失去原有神似象鼻景觀，外界擔憂下個崩塌的會是野柳地標「女王頭」。交通部觀光署北觀處表示，持續與專業學術團隊合作，女王頭近10年風化速度有比過去減緩，其次嚴加管理避免民眾碰觸，另會持續找尋園區「俏皮公主」等新成員，締造更多觀光話題。

野柳地標「女王頭」，吸引國內外遊客慕名而來；然而，因經歷風化、日曬、雨淋侵蝕，「頸部」愈來愈細，一直受到關注。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川表示，2007年起，北觀處與台大合作，目前減緩風化等試驗，持續學術研究，對於如何減緩，官方與專業團隊都非常關注。

除了借助專業奧運，他說，作為管理單位，也避免民眾碰觸，開放參觀時間駐衛警監護，以減緩人為因素，加上遊客也多半配合；據團隊發現，近10年風化速度已不像過去30年。