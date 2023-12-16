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瑞芳象鼻岩斷裂墜海…網改名「佛地魔岩」 她曝野柳女王頭近況

中央社／ 新北16日電
新北市瑞芳區公所16日下午獲報指知名景點「象鼻岩」鼻頭部分岩體疑因海水長期沖蝕及自然風化導致斷裂，失去特色象鼻外觀，公所隨即派員隨即到場了解。（瑞芳區公所提供）中央社
新北市瑞芳區公所16日下午獲報指知名景點「象鼻岩」鼻頭部分岩體疑因海水長期沖蝕及自然風化導致斷裂，失去特色象鼻外觀，公所隨即派員隨即到場了解。（瑞芳區公所提供）中央社

新北市瑞芳東北角象鼻岩今天「鼻子」斷裂落海，著名景觀成為歷史。台大教授沈川洲表示，大自然有生有滅，這是受海蝕與外力因素的自然現象。

瑞芳區深澳漁港旁的象鼻岩下午1時55分被發現「象鼻」崩落，區長楊勝閔研判，是海浪太大將象鼻打斷墜海，目前已封鎖，避免民眾進入造成危險。

有網友對比象鼻斷裂前後照片，覺得秘境成為記憶相當可惜；也有網友幫象鼻岩改名「斷鼻岩」「佛地魔岩」，網路討論聲量不小。

台灣大學地質科學系國家講座特聘教授沈川洲晚間接受中央社記者電訪表示，象鼻岩長期受海水與風化侵蝕，加上伸向海裡的象鼻子，是細長彎曲的懸空海蝕拱門，一旦支撐力量不夠，本就易受外力干擾，是很正常的自然現象，也是斷裂主因。

沈川洲說，這與澳洲的十二門徒岩（The Twelve Apostles）部分海蝕拱門逐漸倒塌、南台灣有些珊瑚礁岩也有狀況類似、野柳女王頭面臨「斷頸」危機，都是岩體脆弱處斷裂的大自然「有生有滅」現象。

台灣地質保育網表示，根據經濟部中央地質調查所資料，象鼻岩屬於砂岩和頁岩或粉砂岩構成，與盛名的地景野柳女王頭，都是因海水侵蝕作用形成的地質景觀。

承接野柳地質公園的新空間公司總經理湯錦惠，晚間接受電訪表示，女王頭的脖子每年以1至2公分的速度風化，現在「頸圍」不到120公分。

至於是否採取保護措施，湯錦惠說，園方曾委託學術單位研究補強計畫，盼保存自然地標，但實驗室研究的藥劑，受到介面、熱脹冷縮等因素，無法真正滲透岩體內部，技術無法克服。

她說，女王頭雖不似象鼻岩直接受海浪侵襲，但長期風化也有斷頸隱憂，除劃定區域禁止遊客接近、觸摸與破壞。園區目前以3D技術，依照1比1的尺寸，製作仿真的女王頭供遊客拍照，目前，真實版與仿真版都受國際觀光客歡迎。

女王頭 象鼻岩 野柳

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