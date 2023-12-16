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長榮航勤遭指地安事故頻傳 民航局：按檢查結果求改善

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣機場地勤產業工會今天指出，長榮航勤運用大量派遣人員、新進人員，人員難在短時間熟練航班作業，最近一周屢傳地安事故，籲交通部民航局應嚴格監管、維護安全。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣機場地勤產業工會今天指出，長榮航勤運用大量派遣人員、新進人員，人員難在短時間熟練航班作業，最近一周屢傳地安事故，籲交通部民航局應嚴格監管、維護安全。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台灣機場地勤產業工會今天指出，長榮航勤運用大量派遣人員、新進人員，人員難在短時間熟練航班作業，最近一周屢傳地安事故，籲交通部民航局應嚴格監管、維護安全。民航局表示，長榮航勤各項改善方案並未根絕類似事件，11月22日依「民航法」實施專案檢查，當天除由長榮航勤說明改善作為，也訪談長榮航勤員工，後續將根據檢查結果，具體要求落實改善。

台灣機場地勤產業工會聲明指出，長榮航勤因勞動條件惡劣和管理差勁導致人力不足、作業時間被嚴重壓縮；今年元旦期間，爆發集體請假爭議，後續更不斷發生多起地安事故，包含機坪動力裝備相撞、員工被撞受傷等。

台灣機場地勤產業工會表示，長榮航勤對外宣稱已積極改善，但最近一周幾乎每天都發生或大或小車禍，員工擔心受怕，也擔憂遲早發生更嚴重的地安或飛安事故。

台灣機場地勤產業工會表示，長榮航勤對外屢屢否認人力不足和作業時間被嚴重壓縮，事實上是長榮航勤運用大量派遣人員和新進人員，只上書面課程沒幾天就直接丟現場，派遣人員和新進人員難以在短時間內熟練航班作業，在高壓、短時間限制且不清楚安全規範情況下，只會增加作業失誤率，危及機坪作業的安全。

台灣機場地勤產業工會也批評，長榮航勤不思改善正職人員的勞動條件，讓許多派遣人員看到正職人員的痛苦和辛勞，根本不會想要轉正，新進人員也看不到公司的未來，人力持續流失，長榮航勤更變本加厲，讓派遣人員學習駕駛更高難度的動力裝備，訓練不足、倉促上線，不僅派遣人員壓力倍增，對派遣人員和正職人員的作業安全也都非常不利。

台灣機場地勤產業工會呼籲長榮航空，年終獎金和年度調薪作業仍應全集團一致，且只要具備駕駛動力裝備資格就應發給員工技術津貼，差別待遇的高壓管理手段，已在今年元旦期間爆發的集體請假爭議中證明錯誤，希望長榮航空集團不再重蹈覆轍。

長榮航勤 地勤 機場

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