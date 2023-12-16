象鼻岩斷鼻 學者指出：象鼻還在時就已經有裂縫

瑞芳知名景點象鼻岩驚傳斷裂，東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三表示，象鼻岩是砂岩，不會特別脆弱，從原本象鼻還在的照片，其實可以發現，中段的部分明顯可以看見裂縫，那是岩石的節理，容易從這邊產生裂縫，長期被風化、海水侵蝕，比較脆弱，受到重力作用關係，導致斷裂滑落。

「的確很可惜，一個景點就這樣沒有了」劉瑩三說，2018年原本想將象鼻岩依文資法登錄為自然紀念物，但當時很可惜沒有通過，因為提案團體跟居民意見不同，就沒有送件納入。

劉瑩三也說，另外比較被關注可能也會斷裂的景點，就屬野柳女王頭，是蕈狀岩，因為頭部比較大，頸部比較細，在自然現象中，會受到風沙海浪影響，風吹時會夾帶沙粒打擊，造成自然風化的現象，這是一定會碰到的問題，在海邊的蕈狀岩很多，仔細看有些石頭斷掉躺在旁邊，這是正常的現象。

農業局表示，除了安全維護管理外，政府對於海岸的保護也沒有鬆懈，2019年農業局針對象鼻岩依文資法列為自然紀念物的地景保育，同年11月28日開自然紀念物審議會，另內政部營建署依「海岸管理法」研議將象鼻岩及周遭地區指定為「第一級海岸保護區」，對於地質保護亦有一定的作用。當時並未通過。