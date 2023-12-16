環團籲反空汙、抗暖化 盼候選人承諾召開能源國是會議

台灣蠻野心足生態協會、台灣健康空氣行動聯盟等多個民間環團今天集結在立法院前，向各黨派總統及立委候選人喊話，希望能承諾召開能源國是會議，打造健康、無媒、節能永續的台灣。

環團希望在大選不到一個月時，能在北中南舉行每周反空汙、抗暖化的訴求，對照最新的COP28全球共識宣示以公正、有序和公平的方式轉型脫離化石燃料，逐步汰除煤油氣是不可避免的能源轉型趨勢，雖然台灣已經淨零入法，卻沒有脫煤期程表與具體脫煤路徑，雖然國民黨總統候選人侯友宜承諾2040無煤台灣，環團仍認為緩不濟急，其餘民進黨及民眾黨總統候選人賴清德及柯文哲，也都在這個解方上缺席具體政見，希望能盡快召開能源國是會議，尋求多方都能接受的方式。