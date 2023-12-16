台鐵新竹段頻誤點惹民怨 竹縣府籲竹北站增停自強號、區間快

大新竹地區不少學生每天都需利用台鐵火車通勤，不過近日卻有大批民代接獲家長陳情，指出台鐵誤點頻繁，甚至還出現班次臨時取消情況，造成學生常常遲到。民代呼籲台鐵改善誤點問題；新竹縣府已行文建議台鐵，竹北站應增停自強號及區間快班次。

對此台鐵向新竹縣府回覆，因去年已增加每天1班次自強號停靠竹北站，今年度載運量能已飽和，若民眾仍有快速列車通勤需求，會在明年度研議增加區間快車班次停靠竹北站。

新竹縣府表示，台鐵竹北站南下一天僅1班自強號停靠，北上也僅2班，其餘多為區間車，使得竹北民眾出行只能選擇高鐵，或利用台鐵到新竹站轉車，因此在日前行文台鐵局，希望再增加區間快車及自強號停靠竹北站，同時呼籲台鐵改善誤點問題，避免民眾通勤受影響。

因多位新竹縣議員近日同時收到學生家長陳情，指出竹北站台鐵誤點問題及對號車班次不足，使得利用火車通勤出行比坐公車還不便，新竹縣議會及新竹縣府都關切台鐵是否能進一步改善問題。

陳情家長表示，竹北站的區間車班次經常誤點，甚至讓旅客空等許久後直接取消。家長指出，因孩子都是利用區間車往來竹北家中及新竹市區上學通勤，原以為火車班次應會比公車班次準時可靠，卻未料時常遭遇火車誤點，短則3、5分鐘，長則延誤10幾分，甚至班次直接取消，只好改搭30分鐘後的下一班區間車。

家長認為，台鐵頻繁誤點已造成學生嚴重不便，應改善誤點情況，讓列車班次能準點運行。對此，立委林思銘認為，受台鐵誤點影響的不僅是學生族群，還有利用台鐵通勤上下班的上班族，台鐵應檢討列車準點率，並增加對號車停靠竹北站，滿足民眾通勤需求。

林思銘指出，中央目前正在推動TPASS，希望透過大眾運輸來紓解交通便利民眾，政策立意良好，但區間快車及自強號列車停靠竹北站太少，一定會影響民眾使用TPASS搭乘火車的意願，可是竹北站每天進出站人次達1萬人次以上，應足以達到區間快車及自強號列車停靠的標準，呼籲台鐵增停自強號。

縣議員吳旭智指出，竹北人口成長快速，但自強號班次卻並未增加，可是竹北確實有此需求，台鐵應考量民眾通勤需要增停對號班次，同時新竹縣府與台鐵應盡快就「南竹北站」設站進行實質協商推動，並規畫未來與新竹輕軌藍線共站。