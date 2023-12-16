「期待貢獻微小心力」白血病病友攻讀醫學院

台灣重症兒童協會舉辦理病友慶生會以及成果研究發表會，現年23歲的蔡先生也是其中一員。他曾經接受化療又復發，現在他攻讀醫學院，希望未來在該領域也可以貢獻心力。

台灣重症兒童協會舉辦理病友慶生會以及成果研究發表會，副總統賴清德也出席，與12名癌症病友慶生切蛋糕。另外，「重症基因庫暨細胞／藥物研發」平台計畫主持人，也是台灣重症兒童協會總幹事、和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科醫師陳榮隆，和新書《召喚免疫戰士》作者方麗華也和現場嘉賓分享成果。

蔡先生是癌症病友之一。他回想，國三時腳上出現有芝麻大小的出血點，去醫院做骨髓穿刺檢查後，才發現是急性骨髓性白血病。他曾接受過化療卻又復發，甚至一度受影響休學兩年，直到去荷蘭接受臍帶血幹細胞移植後，才又恢復穩定病況。他現在就讀慈濟大學分子生物暨人類遺傳學系，他說，一路上受到很多幫助，他希望未來可以該領域也貢獻一點微小心力。

「重症基因庫暨細胞／藥物研發」平台，是中研院與和信醫院共同研究，已經發現多種重症兒少體內攜帶的基因變異，並釐清諸多疾病症候群及精準治療之相關聯。陳榮隆說，兒少癌症雖已有相當好的現代化醫療，但仍可能失去生命，也能透過此平台精準處理，有機會讓病人而獲得新生，目前收案60多例。

陳榮隆說，計畫未來方向將朝開發新的罕見遺傳型，或後天變異基因，尤其針對國人特有變異，進行基礎與臨床深入研究，以期更優化重症兒少精準診斷與細胞/藥物治療，遠程則朝改善族群重症變異基因公共衛生防治的目標邁進。

和信治癌中心醫院資深臨床藥師方麗華，與中央研究院生物醫學科學研究所退休老師廖楓合力完成《召喚免疫戰士士》一書。方麗華歷時三年手繪完成作品，她表示，因癌症治療已進入免疫治療時代，希望用圖文方式把困難的免疫學簡單化。例如，再生性不良貧血就是免疫戰士數量嚴重不足，血癌是免疫戰士的基因出錯，唯一解決方法就是換一組能產生健康戰士的幹細胞。

「在癌症的病房裡每個人都想活」，台灣重症兒童協會理事長楊慈雲，引用導演魏德聖電影的台詞，感謝與會貴賓，在協會成立以來的幫忙。她也說，未來將持續募資推動計畫，幫助更多癌症病友；也期許每年都能順利出版書籍，已表達協會對於台灣醫學醫療及對兒少的用心及關懷。