院長講堂／王照元 起步晚卻最努力 腸癌達文西手術權威

高醫附設中和紀念醫院是全台第一家大腸直腸外科達文西手術「觀摩看刀」中心，主持人就是院長王照元，他是診治大腸癌直腸癌的名醫，其實他在10年前、49歲時才學習達文西手術，起步晚卻最努力，他所開發的高位淋巴腺清除與選擇性血管結紮手術方法，1至3期腸癌患者術後保肛率近98%，5年存活率逾9成。

無心插柳 聽師建議攻腸癌

王照元原想當位工程師，讀雄中時，父親問他要不要當醫師？「我覺得當醫師很無趣，沒有意願」，與信仰虔誠的父親商議，「先回台南北門問神明看看？」神明稱他前幾世都是醫師，這一生也該去懸壺濟世救人，因此，在父親期待或者是說神明指示下，成績優異的王照元考上高醫，成為家族中第一位醫師。

喜歡有效率解決問題的王照元，選擇了外科，選次專科時，於高醫外科受訓的他，因當時專攻腸癌教授因病去世，黃宗人教授告訴他，「你就選大腸癌好了」，儘管他本來想選胃癌領域，但「老師要我做，我就做了」，因此後來王照元選在高醫專攻腸癌的診治。

心中執行力是相當重要的，「不怕難，不怕挑戰，就是努力去達成。」王照元說，選擇大腸癌是這樣的想法，投入居家靜脈營養領域也是如此，回到高醫時，癌症患者居家靜脈營養領域沒人要做，老師要他做，他也承接下來，或許是命運安排，腸癌凌駕胃癌成為國人好發的癌症，而癌症患者居家靜脈營養，後來也被印證是能改善患者術後存活率一大因素，無心插柳的王照元，後來都成為這兩個領域的佼佼者。

王照元帶家人至美國西雅圖德國村Leavenworth旅遊。圖／王照元提供

行醫價值 以病人為出發點

王照元是在49歲時，才接觸與學習達文西手術，他笑說，「同批學生就我最老」，但比人家起步晚，就要更努力才能在這個領域突出。

王照元使用達文西器械執行大腸直腸癌切除術時，採取高位淋巴清除與選擇性血管結紮的手術方式，把淋巴腺清除到供應腫瘤血管的根部，這樣病人腸子能保留更多，影響性功能等神經機會降低，對病人預後與生活品質都好。王照元是國內首先導入採取此手術方式並發表研究論文的醫師，也創下全台大腸直腸外科醫師達文西手術9年660多例紀錄，與北醫、和信醫院合作的成果發表在去年8月SCI期刊「癌症」上。

行醫34年，歲月沒在王照元臉上留下太多痕跡，外表挺拔的他，看起來比實際年齡年輕，這幾十年來，他的行醫價值不變，就是「治療要以病人為中心與想法為出發點」。王照元說，有些醫師以醫師觀點來做治療，「我一定以病人為出發點」，治療前，他會問病人「你的期待是什麼？」雖醫學有極限，但他一定竭盡所能，往病人期待目標去努力。

王照元曾收治一名50多歲腸癌第四期的女老師，被多家醫學中心告知活不過3個月，女老師告訴他，「我還有未了的心願」，王照元說「我來努力」，他發現女老師吃不下、營養不良，他讓她一面化療，另方面在家打居家靜脈營養，女老師體力變好了，治療效果也變好，多活了十幾個月，這段期間她與丈夫、孩子出遊，拜訪多年不見老友，完成想好好告別的心願。

跑步重訓 維持身體抵抗力

雖然行政、醫療與研究工作三頭燒，王照元每周必定撥空去重訓，重訓前會先跑步，讓自己流得滿身大汗，他說，規律的運動習慣，讓他的體能與抵抗力都變好，即使偶有感冒，吃顆普拿疼，一天後就生龍活虎了。

擔任院長不到半年的王照元，已定出高醫未來發展方向是「智慧醫療」、「精準醫療」與「尖端醫療」，要求院內同仁往此目標前進，他並加強體系醫院間的橫向整合。

王照元說，高醫體系的小港醫院吞嚥醫療、綠能環保做得好，大同醫院長照「福樂學堂」有口碑，同體系醫院可相互取經，而高醫附設醫院則集中發展急重難罕症醫療，讓高醫醫療體系共生共榮、永續發展，提供病人最優質的醫療品質，「這是我的使命，我一定努力去達成。」

高醫附設中和紀念醫院院長王照元。圖／高醫提供

王照元

● 年齡：59歲

● 專長：大腸直腸外科、消化外科、達文西機械手臂手術、癌症分子醫學、營養學

● 現職：高醫附設中和紀念醫院院長

● 學歷：高醫醫學系、高醫醫學研究所碩士、高醫醫學研究所博士

● 經歷：衛生福利部屏東醫院院長、高醫附設醫院副院長、高醫附設醫院外科部長等

給病人的一句話：

生病應盡速就醫，甚至尋求第二意見，不要道聽塗說接受不正確的訊息，而延誤治療的契機。