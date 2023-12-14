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元旦連假國道易湧車潮 高公局公布11條替代道路更順暢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國3快官至草屯雙向替代道路路線圖。圖／高公局提供
國3快官至草屯雙向替代道路路線圖。圖／高公局提供

元旦連續假期（12月30日至2024年1月1日）即將到來，高速公路局預估，將有大量返鄉與出遊車潮，尖峰時段可能造成國道部分路段較為壅塞，建議用路人若無法避開尖峰時段出門，可利用高公局規劃11條（長途4條，短途7條）替代道路，其中，為避免受國道交流道相關交通管制或主線壅塞影響，短途可就近利用省縣道作為替代道路。

高公局表示，此次規畫4條長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線；國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線；國6舊正至台中地區雙向可改走台63線；國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。

高公局指出，對於短途用路人規畫7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。為避免受到國道交流道區相關交通管制或主線壅塞影響，建議用路人短途可就近利用省縣道作為替代道路。

高公局表示，各替代道路沿線均設有導引標誌，供用路人參考，詳細路線圖已公告於高公局網站及1968App。另也有「即時影像」功能供用路人確認國道即時路況，能與替代道路旅行時間多加比較，選擇適合的時間路線行駛

國1湖口至新竹雙向替代道路路線圖。圖／高公局提供
國1湖口至新竹雙向替代道路路線圖。圖／高公局提供
國5頭城至坪林北向替代道路路線圖。圖／高公局提供
國5頭城至坪林北向替代道路路線圖。圖／高公局提供

替代道路 國道

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