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選舉喊到失聲 日常「三少一多」護喉嚨
2024總統及立委選戰進入倒數階段，日前一名選舉團隊人員因造勢、演講等選舉行程滿檔，僅靠大量喉糖及咖啡提神，長期聲嘶力竭與睡眠不足，數周前聲音品質逐漸下降，喉嚨老是「卡卡的」，尤其氣音狀況愈來愈明顯，嚴重時連聲音都無法發出，導致諸多造勢行程被迫暫停，接連失「聲」窘境，心情受影響，甚至出現憂鬱症狀。
雙和醫院耳鼻喉科醫師賴盈達表示，透過喉閃頻內視鏡檢查，發現患者聲帶有出血、息肉，評估後安排聲帶精準雷射治療，數周後聲帶整體與發音狀況恢復良好，解決失聲困擾後，也得以重回加入選戰。
全台約80萬人的聲帶有潛在問題，包含藝人、教師、客服及服務業人員，還有近年興起的網紅、KOL及播客（Podcaster）等。賴盈達指出，這群人得留意自身嗓音狀況，當有異狀發生時，千萬別忽略不管。聲帶構造相當精密及複雜，其表面是一層薄薄的上皮細胞，下方是非常鬆軟且富含水分的結締組織，是振動及發聲主要部位，因此治療及手術都要仔細處理，避免破壞聲帶黏膜。
賴盈達說，聲帶精準雷射治療，需評估病人的聲帶狀況，尤其血管性病灶，如聲帶出血、聲帶出血性息肉、聲帶發炎等，可在局部麻醉或全身麻醉下施行治療。
頻繁用聲族群，日常聲帶照護不可輕忽。賴盈達建議，可依「三少一多」原則來保養聲帶，分別是少刺激物，如菸、酒及辛辣物等，避免在大音量環境，減少過長講話時間及多喝水，若嗓音沙啞或喉嚨不適狀況超過2周，應盡速前往耳鼻喉科就診。
新型藍光雷射技術今年3月取得衛福部許可，可精準作用在目標血管性病灶、減少周邊組織傷害、恢復期較短。雙和醫院與美國威斯康辛大學麥迪遜分校喉科研究團隊合作，針對新型藍光雷射手術，利用胚胎蛋模擬聲帶狀況進行一系列實驗。
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