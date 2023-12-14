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健康主題館／天冷告別腳跟龜裂 4招保養修護

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
趁著腳跟濕潤時，肌膚鎖水能力最好，可以趕緊塗上厚厚的一層乳液，接著再敷上凡士林，達到鎖水的效果。圖／123RF
趁著腳跟濕潤時，肌膚鎖水能力最好，可以趕緊塗上厚厚的一層乳液，接著再敷上凡士林，達到鎖水的效果。圖／123RF

時序入冬，天氣逐漸變冷，愈來愈多人有足部龜裂問題。如果腳後跟死皮太多、龜裂不適，除了與平時保養有關外，也與身體缺乏營養素，尤其是水分、好油、維生素A、維生素E不足有關。如何告別足跟增厚龜裂，不讓粗糙死皮找上門？不可不知4大保養守則。

1.喝足水分

腳跟龜裂主因是水分不足。腳後跟附近的皮脂腺比較少，若季節交替，特別是冬天，氣溫下降，人體皮脂腺分泌會漸漸減少，腳後跟的鎖水能力會不足，建議健康的成年人，每日水分攝取量約每公斤體重乘以30㏄，且喝溫水，以免傷脾胃；若大量運動、流汗時，可以增加水分的攝取。

2.補充維生素A與E

維生素A能維持皮膚黏膜健康，如果缺乏，容易導致皮膚粗糙、角質化；維生素E可以增加肌膚的保濕效果，使皮膚柔軟、光滑有彈性。臨床發現深受皮膚乾燥、脫皮困擾的人，通常體內的維生素A與E比較不足。

建議可以多吃紅蘿蔔、南瓜、玉米、紅椒、菠菜等富含維生素A的食物；平時也要多補充好油，可以隨每餐輪流補充5㏄的冷壓初榨椰子油、橄欖油、苦茶油、亞麻仁油等。

3.少穿高跟鞋

角質厚化與腳跟不當摩擦、暴露有關。雙腳扮演支撐全身力量的角色，若體重過重、站立過久、過度使力、常赤腳、常穿高跟鞋、穿鞋不穿襪，或穿著尺寸不合或太硬的鞋子等，都會使腳跟過度承重，建議應該改掉這些穿鞋習慣，穿上適合的鞋襪，減少腳跟厚化的機率。

4.去除腳跟死皮

有腳跟乾裂問題的人，可透過5個保養步驟，有助改善：

1)雙腳浸泡溫熱水約半小時：建議洗澡時，先用清水清潔雙腳，同時讓角質軟化，後續去除厚皮更加容易。

2)用磨腳石等工具去除角質：角質軟化後，厚皮變得容易刮除，可使用磨腳石或是磨腳棒輕輕的磨掉多餘的厚皮，大概每周一次，但要注意不要過度用力，以免腳皮太薄，反而讓腳皮失去保護作用。

3)擦乳液及凡士林：趁著腳跟濕潤時，肌膚鎖水能力最好，可以趕緊塗上厚厚的一層乳液，接著再敷上凡士林，達到鎖水的效果。

4)套上襪子睡覺：類似敷足膜的概念，塗完凡士林後，接著套上襪子，讓雙腳的保濕效果更完整，就可直接入眠，隔天醒來，再次擦上乳液保濕。

5)持之以恆保養：完成上述步驟後，記得每天早晚腳跟都要塗上乳液，避免腳後跟再次龜裂。

●特別注意，腳後跟的角質切記不要任意修剪、撕去龜裂的外皮，以免形成傷口感染。

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