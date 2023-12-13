圓桌青年論壇1月17日在台大正大國際會議廳舉行

這幾年世界甫於新冠疫情衝擊下，逐步回復生機，全球又接二連三面臨國際角力競爭、洗牌的紛擾。還未從2022俄羅斯入侵烏克蘭的震驚中平復，就陷入以哈衝突越演越烈的局面；在全球媒體相繼討論地緣政治影響時，台海被劍指為下一個衝突最有可能的發生地，兩千三百萬人的家園攤在世界輿論中心。

進行中的2024台灣總統選舉，正牽引著你我的未來。中央政府的治理，決定國家未來的方向，領航者是否具備成熟、遠慮的心胸，去開拓願景與藍圖，關係著台灣的未來。而國家治理更須從文化上向下扎根，培育關鍵人才；地緣政治讓軍事、外交議題成為重中之重的布局；地球氣候異常的今天，能源轉型、環境永續更是全球領袖都關心的課題，下一位台灣領導者，無可迴避！

2024的選舉結果尚未可知，余紀忠文教基金會策劃「圓桌青年論壇】」:2024放眼世界--台灣未來共同掌握的系列活動，希望在大選結果出爐後，從國際視野的高度，來檢視台灣未來領導人將面臨的挑戰與機會；邀請資深媒體人陳文茜、外交部前部長林永樂一同為大家開講，也邀請台大社會科學院院長蘇宏達教授穿針引線，主持本場活動。

活動時間: 2014年1月17日下午２：３０到５：００；活動地點:台大管理學院一館正大國際會議廳；報名網址: https://forms.gle/GpDXGWHWhZF3RGxJ9。