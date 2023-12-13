8旬翁罹三尖瓣閉鎖不全一度快翹掉 台大創新術式救命

「謝謝醫師，你們真的很棒，棒棒棒！」曾任職核電廠的82歲周先生，罹患重度三尖瓣膜閉鎖不全，合併右心衰竭，經藥物治療，心衰竭症狀仍未改善，每走幾步就氣喘吁吁。某天起床感到心臟劇痛，一度做好離開世界的準備，台大收治他後，首次執行創新治療方式「異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術」，術後他體力恢復良好，已能與朋友打桌球。

周先生說，他罹患右心室三尖瓣閉鎖不全，經詳細檢查，自己條件很差，不適合傳統、台灣常用的手術，醫療團隊不厭其煩檢查，終於找出新的手術方法，經導管主動脈瓣膜置換術。

周先生說，此術式國外行之多年，全球已有200多例個案完成手術，能改善病人生活品質，但台灣沒有前例。在醫療團隊小心謹慎、辛苦努力下，完成手術，真是感恩。術後心臟無力、走路容易累喘的現象也改善，期待體力愈來愈好。

周先生的主治醫師、台大醫院內科部主治醫師江君揚說，三尖瓣閉鎖不全不分年齡的盛行率高達60％，但極高比率是輕度患者，不必接受治療；65歲以上，疾病為重度的患者，盛行率約3%，且盛行率隨年齡增加，70到80歲患者盛行率翻倍，達5%至6%。

台大醫院內科部副教授林茂欣表示，此術式好處是傷口小，手術過程中不必使用體外循環維生，據國外研究，成功率可達95%，建議用於高齡且罹患多重慢性病，不適合傳統開心手術的患者。

林茂欣說，經此術式治療後，病人心臟會比常人多出2個瓣膜。台大醫院領先日、韓，引進一項創新醫材，以鎳鈦合金金屬支架結合牛隻的心瓣膜組織構成，且有不同尺寸能夠挑選。不過，該治療尚未取得食藥署醫材許可證，係採專案引進，病人須自費130萬。