甲狀腺切除後聲啞吞嚥嗆　微創聲帶手術讓女重獲新聲

新竹65歲張姓女子因甲狀腺癌接受甲狀腺切除手術，術後卻聲音沙啞及吞嚥時會有嗆咳情形，且講話時非常費力，故轉而到新竹台大分院新竹醫院耳鼻喉部求診，經門診內視鏡檢查發現單側聲帶麻痹合併閉合不全，與醫師討論後決定接受門診微創聲帶玻尿酸注射手術，術後兩週回診追蹤時，聲音改善許多，不再是沙啞的音聲，更重要的是吃東西時不會再嗆到，經內視鏡檢查也發現聲帶可閉合了，生活品質也獲得改善。

新竹台大分院耳鼻喉部醫師李自祥解釋，聲音沙啞是門診病人常見的主訴，可能由多種原因引起，例如不當或過度的使用聲音、感染、聲帶結節(長繭)、聲帶息肉、聲帶囊腫、聲帶萎縮及麻痺。其中，聲帶麻痺更可能因為接受甲狀腺手術、頸椎手術、頸動脈手術、食道手術及肺部手術等造成。由於這些手術部位接近喉返神經，即使手術過程中醫師仔細保留神經，細微的神經還是可能受影響。

李自祥說，由於喉部是很敏感的器官，喉部或聲帶手術傳統上都必須在全身麻醉下進行，病人除了要承擔全身麻醉的風險外，也需要住院幾天，並有較高的醫療花費。門診微創聲帶注射手術，藉由局部鼻腔及喉部麻醉減輕喉部的感覺和不適，在鼻內視鏡的輔助下，針對聲帶注射玻尿酸，整個手術過程半小時內可以完成，病人休息過後無不適即可回家，玻尿酸注射後須噤聲2天，使藥物能達到良好的效果，也讓聲帶充分的休息。