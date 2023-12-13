聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈及利亞染瘧疾 台商返國亡

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。情境示意圖。圖／Ingimage
國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。情境示意圖。圖／Ingimage

衛福部疾管署昨公布瘧疾死亡病例，一名五十多歲本國籍男性十月赴奈及利亞，未服用瘧疾預防用藥，入境後發燒且具重症跡象，經通報檢驗，本月一日確診惡性瘧，發病六日後死亡。這名案例也是二○○五年後，間隔十八年國內再現瘧疾死亡個案。

瘧疾為第二類法定傳染病，由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類傳染，分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧四種；間日瘧及惡性瘧最常見，其中惡性瘧死亡率超過一成，疾管署副署長羅一鈞說，惡性瘧若產生腦性病變未治療，死亡率幾乎百分之百。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，瘧疾今年累計五例境外移入個案，含一例死亡，病例數高於過去三年同期，病例感染國家分別為兩例衣索比亞，象牙海岸、印度及奈及利亞各一例。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案為五十多歲本國籍男性台商，今年十月中旬至十一月下旬曾至奈及利亞，但未服用瘧疾預防用藥；個案起初高燒、戰慄等症狀就醫未改善，後再次就醫。

他說，個案後續有心悸、血小板降低、肝功能異常、黃疸等狀況，住院後出現意識狀態變差、頭痛、頸部僵硬，及腦部病變。雖然有使用抗瘧疾針劑，仍持續惡化，最後轉到加護病房，隔日就因多重器官衰竭，敗血性休克死亡。

台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長盧佳文說，民眾前往瘧疾高風險地區，建議提前二至四周到旅遊門診諮詢，取得預防用藥；出發前也可查看疾管署網站，了解目的地疾病流行情況。

瘧疾 疾管署 奈及利亞

延伸閱讀

18年來首例瘧疾死亡！男從奈及利亞返台發病第6天過世 醫籲出國前做1事

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

機場又驗出1例肺炎黴漿菌！4歲女童已出境 衛生局來不及追蹤

流感來得又快又猛！台中50多歲男得流感不到一周變重症

相關新聞

台鐵票價解凍？ 最快明年初研議

台鐵局即將於明年元旦改制為國營台鐵公司，本報昨專題報導，點出台鐵公司一開張恐將面臨人力不足、凍漲廿八年的票價是否「解凍」...

吸菸區爭議 中正紀念堂全面禁菸

藝人邰智源前天批中正紀念堂砍樹設吸菸區，「可笑且荒唐」。中正紀念堂原表示，吸菸區是依法設立且已設置14年，砍樹則為移除感...

吸菸區爭議／避免兩派衝突 有人籲設負壓吸菸室

中正紀念堂設吸菸區引發爭議，董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，各地方政府應該進一步了解，全台類似的戶外吸菸區是否也有類似...

練習後空翻...網紅脖子直接著地「頸椎裂開」 骨科醫喊危險曝嚴重後果

知名健身網紅Peeta葛格，今自曝「頸椎裂開」，主因是日前在健身房練習後空翻不慎，脖子直接著地。他也貼出練習影片，脖子著...

健康你我他／照服員陪打球 失智老媽動起來

即便提升環境防護，請菲籍看護Yang加強照應，但88歲老媽依然跌摔了幾次，漸漸地，原本像大樓情報嬤的她，失去向我們姊妹「...

腿無力、反覆跌倒…「椅子瑜伽」改善肌少症

據統計，台灣65歲以上的肌少症盛行率7%至10%，但可能因為症狀不明顯而不易診斷，台北慈濟醫院復健科主治醫師簡詠均指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。