奈及利亞染瘧疾 台商返國亡

衛福部疾管署昨公布瘧疾死亡病例，一名五十多歲本國籍男性十月赴奈及利亞，未服用瘧疾預防用藥，入境後發燒且具重症跡象，經通報檢驗，本月一日確診惡性瘧，發病六日後死亡。這名案例也是二○○五年後，間隔十八年國內再現瘧疾死亡個案。

瘧疾為第二類法定傳染病，由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類傳染，分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧四種；間日瘧及惡性瘧最常見，其中惡性瘧死亡率超過一成，疾管署副署長羅一鈞說，惡性瘧若產生腦性病變未治療，死亡率幾乎百分之百。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，瘧疾今年累計五例境外移入個案，含一例死亡，病例數高於過去三年同期，病例感染國家分別為兩例衣索比亞，象牙海岸、印度及奈及利亞各一例。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案為五十多歲本國籍男性台商，今年十月中旬至十一月下旬曾至奈及利亞，但未服用瘧疾預防用藥；個案起初高燒、戰慄等症狀就醫未改善，後再次就醫。

他說，個案後續有心悸、血小板降低、肝功能異常、黃疸等狀況，住院後出現意識狀態變差、頭痛、頸部僵硬，及腦部病變。雖然有使用抗瘧疾針劑，仍持續惡化，最後轉到加護病房，隔日就因多重器官衰竭，敗血性休克死亡。

台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長盧佳文說，民眾前往瘧疾高風險地區，建議提前二至四周到旅遊門診諮詢，取得預防用藥；出發前也可查看疾管署網站，了解目的地疾病流行情況。