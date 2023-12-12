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計程車司機不滿「記點制」明上凱道抗議 交管圖看這裡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
全民計程車團體明天將號召多輛計程車司機，在總統府前的凱達格蘭大道舉辦「計程車請願」集會。示意圖，記者周湘芸／攝影
全民計程車團體明天將號召多輛計程車司機，在總統府前的凱達格蘭大道舉辦「計程車請願」集會。示意圖，記者周湘芸／攝影

為了擺脫行人地獄惡名，交通部6月30日起恢復人行道、行人穿越道違停檢舉，記點新制也加嚴至1年滿12點即吊扣駕照2個月，卻讓計程車等職業駕駛不滿，認為記點制度嚴格。對此，全民計程車團體明天將號召多輛計程車司機，在總統府前的凱達格蘭大道舉辦「計程車請願」集會，轄區警方也公告交通管制範圍。

轄區中正警一分局指出，全民計程車團體明天將在凱道舉辦「計程車請願」為目的訴求之集會，活動預計下午3點開始、下午4點結束，預判參加集會的計程車輛較多，因此公布交通管制範圍，包括凱達格蘭大道（公園路至中山南路間）東、西雙向全線車道，明天下午3點起彈性管制車輛通行，視交通狀況提早或延後。

中正警一分局說，明天集會活動適逢上班、課時間，且台大醫院舊址旁常德街目前仍持續施工管制，車輛僅能由中山南路與常德街路口進入院區，為減少周邊道路往來車流的交通衝擊，請駕駛人盡可能避開交通管制區域或改道行駛。

全民計程車團體明天將號召多輛計程車司機，在總統府前的凱達格蘭大道舉辦「計程車請願」集會，轄區警方也公告交通管制範圍。記者翁至成／翻攝
全民計程車團體明天將號召多輛計程車司機，在總統府前的凱達格蘭大道舉辦「計程車請願」集會，轄區警方也公告交通管制範圍。記者翁至成／翻攝

計程車司機 交通管制 台大醫院 行人地獄 人行道 交通部 違停

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