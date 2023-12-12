疫後旅遊模式改變 觀光產業博覽會結合科技促數位轉型

疫後觀光復甦，交通部觀光署全力推動數位轉型，今、明2天舉辦觀光產業數位轉型博覽會，提供30多項觀光科技解方與業者數位轉型免費健檢，及觀光科技思維的數位轉型論壇。觀光署長周永暉今出席表示，隨著消費者旅遊模式改變，產業必須數位轉型才能提升競爭優勢，希望透過交流把台灣科技充分應用在觀光產業上。

觀光產業數位轉型博覽會今在台北喜來登大飯店舉行，數位發展部數位產業署長呂正華、台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒也到場分享經驗。周永暉指出，隨著消費者旅遊模式改變，產業必須數位轉型才能提升競爭優勢，此次博覽會透過論壇分享數位轉型趨勢、案例及智慧旅運整合，並提供一對一諮詢服務。

周永暉指出，觀光旅遊業面臨後疫情的發展有許多衝擊與轉變，觀光署升格後，希望把台灣科技應用發揮在國家公園、地方景區等，包括16個駐外辦事處也能盡快充分結合，帶領台灣做永續觀光發展跟數位轉型。數位時代就是產值Double的時代，盼透過平台讓大家看到觀光業轉型成果，也利用今天的訪談讓業界多加交流。

觀光署表示，隨著科技發展與疫情影響，數位轉型已成為全球觀光產業的重要趨勢，此次觀光業與科技業交流的主題博覽會，提供30多項觀光科技解方與業者數位轉型免費健檢，及觀光科技思維的數位轉型論壇，促進觀光與科技產業之間的合作，帶來服務品質提升、降低人力成本、提升行銷曝光及導入訂單效益的解方。