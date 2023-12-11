檢舉達人看新規 檢舉違規臨停不能少3證據、1原則

檢舉達人存廢長期掀熱議，針對16項可勸導免舉發違規項目，交通部與警政署近期訂定新的認定原則，最後關注的「違規臨停上下客貨未妨礙人車通行」，檢舉證據要備齊，否則不受理，3資料包括臨停上下客（貨）照片或影像、車輛停止時間未滿3分鐘照片或影片，以及妨礙他人通行照片或影像等3證據；若審核確認無妨礙人車，亦不舉發。

根據《道路交通管理處罰條例》明定，「臨時停車」是指車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛狀態。也就是說，停車未滿3分鐘，是現行法規對「臨時停車」的定義，並非規定檢舉影片時間長短。

目前《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條規定，未嚴重危害交通安全、秩序，情節輕微，可予以勸導不舉發，其中包括汽車上下客貨違規臨停但妨礙其他人車通行、汽車在紅綠燈變換時未能及時停車導致前懸部分伸越停止線、0到6時違停等都屬微罪，可勸導免舉發，民眾也可檢舉。

民眾檢舉風氣日漸興盛，違停檢舉量暴增，反倒加重警方審查業務量，且民怨綿延不斷，存廢長期掀討論，職業駕駛人更屢表達不滿。