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遭虎頭蜂螫 呼吸不順盡速就醫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
虎頭蜂的毒液帶有溶血毒素，被蜂螫要趕快離開現場。圖／123RF
虎頭蜂的毒液帶有溶血毒素，被蜂螫要趕快離開現場。圖／123RF

新北市萬里區蘇姓老先生日前晚間發現虎頭蜂築巢，處理時被螫到嘴唇，不久後昏迷，消防人員到場發現無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象，住院治療中。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，若出現全身蕁麻疹、呼吸不適、呼吸困難等症狀，要盡速就醫；嚴重過敏或過敏性休克，大多在2小時左右發生。

楊振昌指出，虎頭蜂和蜜蜂的毒液，都帶有溶血毒素，蜜蜂的毒性較低，虎頭蜂較強，因此虎頭蜂螫事件通常較為嚴重，被蜂螫的第一要務，就是要趕快離開現場，因為被蜂螫就代表附近有蜂巢。

不同虎頭蜂防衛距離不太一樣，楊振昌說，通常是「巡視蜂」在附近巡視，如果發現攻擊行為，除了攻擊人類以外，還會用費洛蒙號召同伴，其他虎頭蜂就會循著氣味跟上來，「如果沒趕快離開現場，可能接下來就不是1隻，是好幾十隻甚至上百隻虎頭蜂，這個時候就更跑不掉。」

楊振昌表示，蜂螫的數目和毒性有關，約20隻虎頭蜂，風險就會高很多，會引起溶血、橫紋肌溶解症、腎衰竭、肺水腫、凝血功能異常，最嚴重會死亡，如果出現全身蕁麻疹、呼吸不適、呼吸困難等症狀要趕快就醫。嚴重過敏或者過敏性休克，最快半小時、最慢約6小時出現症狀，大部分會在2小時左右發生，如過敏性休克太晚就醫，可能在途中缺氧。

楊振昌指出，一般蜜蜂的刺會有倒鉤，而刺留在上面會有毒囊，直接拔出可能會把毒液又擠進去，有些人會用信用卡、刀片背面把刺挑除，比較不會再把毒液擠進去，但還是要趕快離開現場、該拔就拔。

如果沒有嚴重過敏狀況，把刺移除後，應用生理食鹽水將傷口洗乾淨冰敷。楊振昌不建議隨便擦藥，傷口最怕感染，因為有些傷口碰到藥物會讓過敏更嚴重，若是感到癢而抓或搓，易使細菌進入引發蜂窩性組織炎，冰敷後如果還有紅、熱等狀況，可以擦一點皮膚抗生素藥膏。

楊振昌表示，根據衛福部及台北榮總臨床毒藥物諮詢中心研究，蜜蜂和虎頭蜂螫傷事件主要發生在夏季和秋季，尤其9月更是通報數最高峰，最近幾天天氣變暖，可能又會發生，過去也有12月出現蜂螫事件。

虎頭蜂 蜜蜂

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