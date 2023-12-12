北市率先六都 國中男生明年免費打HPV疫苗

衛福部國健署2018年起推動國中女生公費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，北市率六都之先，明年起加碼112年入學國中男生施打公費9價HPV疫苗，衛生局預估逾8000名國中男生受惠，每年推動經費約2千至3千萬。國健署對此表示尊重，暫不考慮跟進。

衛生局指出，HPV一生感染機率高達80%，醫學研究提及女性子宮頸癌、男性頭頸癌等癌症，與HPV感染息息相關，世界衛生組織則建議90%女性15歲前接種HPV疫苗，男性列為第二接種順位。

衛生局長陳彥元表示，北市2021年入學國中女生接種率達91%，明年參照WHO建議，將男性納入接種對象，同年9月起推動112年入學北市國中男生接種公費9價HPV疫苗，將在93所校園設站提供服務，北市115家特約醫療院所也合作可補接種。

陳彥元說，以今年入學男生逾1萬人、接種率7至8成計算，約8千至9千名明年升8年級的男生可與女學生一起施打，每年經費約2000至3000萬元。

國健署長吳昭軍說，開放男性公費HPV疫苗需增加約3億元預算，並非錢的問題，主要是WHO建議HPV疫苗接種對象仍以9至14歲女生為主，110年度入學國中女性接種率首度破9成，整體效益待觀察，希望維持女生接種率，再考慮是否擴大到男性。

國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒感染科李秉穎醫師指出，HPV疫苗是單純、安全且有效的蛋白疫苗，沒有很大副作用。很多人以為HPV是性行為感染，是錯誤觀念，部分男女口水含HPV，曾有新生兒屁股長菜花，原因是家長邊換尿布邊講話的HPV口水沾染所致。

家長何小姐表示，現在自費打HPV9價疫苗3劑大約要1萬8000元左右，可以預防多種癌症、人類乳凸病毒，過往為了預防子宮頸癌，只有女生可以免費打，如今男生也納入保障，提早施打預防力也會更好，降低罹癌機率。