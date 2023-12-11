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去碳燃氫發出零碳排電力？學者打臉：中研院1件事沒說

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中研院日前舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，展示去碳燃氫混氫發電技術成果。記者葉信菉／攝影
中研院日前舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，展示去碳燃氫混氫發電技術成果。記者葉信菉／攝影

中研院與台電日前稱以「去碳燃氫」技術發出第一度「零碳排電力」，但清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，「去碳燃氫」需維持攝氏700至900度高溫環境，甲烷才能熱裂解，「但到底是燃煤還是燃燒天然氣來維持？中研院沒有說清楚」。

中華民國核能學會今舉辦第3屆第1次會員大會，葉宗洸出席參與，會前接受訪問時表示，去碳燃氫的發電技術，甲烷不僅是原料更是燃料，透過燃燒甲烷產生高溫，再以熱裂解的方式，分離另一批甲烷當中的氫氣與炭黑。

蔡宗洸說，以化學原理上來講，拿甲烷當作燃料並不划算，1莫耳的甲烷，經熱裂解後可產生2莫耳的氫氣與1莫耳的碳黑，碳黑雖被封存或其他利用而不會排放，但是生成的2莫耳氫氣，其燃燒功率必低於1莫耳甲烷，可能只剩60%。

葉宗洸直指，甲烷熱裂解是一個吸熱反應，若要熱裂解就要維持攝氏700至900度的高溫環境，期溫度遠高於超超臨界電廠攝氏500至600度的運轉溫度，且需消耗大量熱能；而第四代反應器的高溫氣冷式反應器，運轉溫度就是攝氏900度，認為此為維持甲烷熱裂解環境的最適合選項，「這樣能說政府其實是朝發展核能方向前進嗎？」

葉宗洸進一步表示，分離甲烷當中的氫氣與炭黑，在分類上屬於「灰電」，這種氫氣並不乾淨，因此，若要達到發出乾淨的電力的目標，應與核電配合，利用核反應本身產生的高溫，就能取得乾淨的氫氣。

葉宗洸表示，國際上把再生能源產生的氫氣稱為「綠氫」，因為它是潔淨的；以核能產生的氫氣同樣也是潔淨的，但核能遭到汙名化，因此被稱為「粉紅氫」；至於利用甲烷當原料製作氫氣，卻是代表不環保的「灰氫」。

葉宗洸說，甲烷也是溫室氣體，就算不燃燒，光是逸散到環境也會造成溫室效應，且效力是二氧化碳的24倍。

中研院日前舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，展示去碳燃氫混氫發電技術成果。記者葉信菉／攝影
中研院日前舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，展示去碳燃氫混氫發電技術成果。記者葉信菉／攝影

高溫 核能 中研院

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