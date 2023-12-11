老翁遭虎頭蜂螫昏迷 毒物科醫師曝警訊＋黃金就醫時間

新北市萬里區蘇姓老翁10日晚間發現虎頭蜂築巢，想要處理時被螫到嘴唇，不久後昏迷，消防人員到場發現無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象，住院治療中。毒物科醫師提醒，嚴重過敏或過敏性休克，最快半小時、慢的話約6小時，大部分在2小時左右發生，提醒出現全身蕁麻疹、呼吸不適、呼吸困難等，要儘快就醫。

蘇姓老翁幾天前發現，住家頂樓出現像斗笠大的蜂巢，委託他人連續噴灑殺蟲劑後，順利摘除重量達5.7公斤的蜂巢，後來發現虎頭蜂又來築巢，但蜂巢還只是一小顆，蘇姓老翁上樓查看，上嘴唇被螫倒，要妻子幫他擦藥，她心想螫到嘴巴難擦藥，結果老翁已昏倒，趕緊求救，送醫後恢復生命徵象，住院治療中。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，虎頭蜂和蜜蜂的毒液，都帶有溶血毒素，其中蜜蜂的毒性較低，虎頭蜂較強，因此虎頭蜂螫事件通常較為嚴重，被蜂螫的第一要務就是要趕快離開現場，因為被蜂螫就代表附近就有蜂巢。

楊振昌說，不同虎頭蜂防衛距離不太一樣，通常是「巡視蜂」在附近巡視，如果發現攻擊行為，除了有攻擊人類以外，還會用費洛蒙號召同伴，其他虎頭蜂就會循著氣味跟上來，「如果沒趕快離開現場的話，可能接下來就不是1隻，是好幾十隻甚至上百隻，這個時候你就更跑不掉。」

楊振昌表示，蜂螫的數目和毒性相關，約20隻虎頭蜂，風險就會高很多，會引起溶血、橫紋肌溶解症、腎衰竭、肺水腫、凝血功能異常，最嚴重會死亡，如果如果出現全身蕁麻疹、呼吸不適、呼吸困難等症狀要趕快就醫。嚴重過敏或者過敏性休克，最快半小時、最慢約6小時出現症狀，不過大部分會在2小時左右就會發生，如過敏性休克太晚就醫，可能在途中缺氧。

楊振昌指出，一般蜜蜂的刺會有倒鉤，而刺留在上面上面會有毒囊，直接拔出可能會把毒液又擠進去，有些人會用信用卡、刀片背面把刺挑除，比較不會再把毒液擠進去，不過還是趕快離開現場、該拔就拔。

如果沒有上述嚴重過敏狀況，把刺移除後，將傷口洗乾淨冰敷，用生理食鹽水最好，沒有的話也可以使用清水處理。楊振昌說，不建議隨便擦藥，因為有些傷口碰到藥物會讓過敏更嚴重，最怕傷口感染，有些不是擦藥引起，而是感到癢而抓或搓，使細菌進入造成蜂窩性組織炎，冰敷後如果還是有紅、熱等狀況，可以擦一點皮膚抗生素藥膏。

楊振昌表示，根據衛福部及台北榮總臨床毒藥物諮詢中心研究，蜜蜂和虎頭蜂螫傷事件主要發生在夏季和秋季，尤其9月更是通報數最高峰，最近幾天天氣變暖，可能又會發生，過去也有12月出現蜂螫事件。