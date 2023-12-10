NGS明年納健保 醫：視病況緩急決定何時用

健保給付「次世代基因定序」（NGS）明年上路，首波預計納入肺癌、乳癌等11種癌症，台北醫學大學副校長李崗遠說，NGS檢測時間點相當重要，在確診罹癌時，即建議接受一次NGS檢測，決定第一線用藥；出現抗藥性、癌細胞復發後，再做一次廣泛型「次世代基因定序」（NGS），找出抗藥機制與可能治療方向。

台灣癌症基金會今天舉辦「2023癌症精準治療大未來—戰勝癌細胞，你應該要知道！」病友講座。台北醫學大學副校長李岡遠表示，想要精準狙擊癌細胞，關鍵在於基因檢測，透過腫瘤切片或是血液檢體，找到對的癌友，給予正確、有效的抗癌藥物。

李崗遠說，NGS已成為抗癌利器，依照檢測項目，大致可分為廣泛、一般等兩大類，前者費用較高，屬於全面性檢測，可檢測出少見的基因突變型，作為治療重要指引；一般型的檢測項目較少，主要針對標靶藥物相關基因檢測，如EGFR、ALK、MET類標靶藥物，健保目前規劃的NGS給付類型以此為主。

台灣癌症基金會執行長張文震形容，基因套組的大、中、小，可以用項目多寡分析，大的通常都幾百個，中的約4、50個、小的則是單基因或只有1、2個，而小型的就像是已經知道明確的「犯罪」嫌疑人，可以直接打擊；中型就像是對付「犯罪集團」；如果對於「犯罪型態」完全沒有頭緒，就只好全面性掃蕩，而大型套組的好處在於，找到適用藥物的機率愈大，否則浪費時間、金錢和檢體，更可能會拖過寶貴的黃金治療時間。

不過，因為給付只有一次，醫師表示，還是會和病人討論，如果病況已沒時間等待，就可以考慮先把NGS用掉，但如果沒有這麼急迫，或症狀已非常明顯，也許可以先使用傳統方法找出基因型、把NGS留到後面。李崗遠說，兒童血液腫瘤可以先使用NGS及早治療；三陰性乳癌、攝護腺癌等沒有明顯位點，也建議可以先使用。

李宛珊說，有名罹患甲狀腺癌的48歲女性，氣管完全不能說話不能緊急插管，基因檢測使用適當藥物後3個月，氣管是暢通的，患者直呼「沒有想過能有再講話的一天」，所以找到好的基因檢測與正確標靶藥物，對的檢測對的治療。

國內腸癌治療權威、台北慈濟醫院醫療部醫療長何景良則表示，三陰性乳癌、卵巢癌，以及轉移性大腸直腸癌等癌症，均可透過基因檢測，找出高風險族群，大腸癌的基因變異目前已經有一些對應的藥物可供治療。若不進行基因檢測，可能難以獲得最適合的藥物治療。

何景良指出，目前腸癌患者接受NGS檢測，雖然不像肺癌有許多的相對應抗癌藥物，仍建議在醫師評估下接受檢測，擬定治療策略，尤其大腸直腸癌牽涉多項的基因突變、促癌及抑癌蛋白質的不同表現，個別癌友的身體狀況及腫瘤特性、位置等，加上目前醫療科技也持續地在這部分努力，建議務必與醫療團隊進行充分的討論，以提供最完善的個人化治療。

而肺癌在躍升至國人十大癌症首位，李崗遠提到，每年新增癌友人數超過大腸直腸癌，多達1萬6000多人，但也是目前所有癌症中腫瘤抗原最多的癌症，臨床顯示，七成肺腺癌患者在接受基因檢測後，可以找到相對應的抗癌藥物，有效延長存活期。

李崗遠說，大部分肺腺癌患者是「表皮生長因子受體基因突變」（EGFR）所致，透過基因檢測對症下藥，8成癌友使用相關標靶藥物後，治療成效不錯，目前健保給付第一代到第三代標靶藥物。