台灣暖化牠先知？來彰化東螺溪中下游數量翻倍

台灣入冬，冬候鳥紛紛報到，彰化縣東螺溪中下游的小辮鴴逐年增加，目前約100隻，預料天氣越來越冷小辮鴴將漸多，對自然生態有興趣的民眾可把握機會觀賞。

小辮鴴又稱鳳頭麥雞，體型28至32公分，陽光下冬羽閃耀墨綠藍紫紅金屬光澤，是漂亮的普通大型鴴科野鳥，每年來台約1萬1千隻，8600多隻落腳雲林縣，在花生田裡躲避東北季風，被農民稱作「土豆鳥」。

小辮鴴來彰化的數量相對少，但近年有增加趨勢，東螺溪中下游7、8年前約50隻小辮鴴度冬，去年底到今年初接近200隻，目前溪流河床一帶已飛來約50隻，連同鄰近農田粗估約100隻，如按照往年觀測經驗，天氣越冷將飛來越多。

湖埔社區大學專案經理、彰化縣環保局環境教育宣導講師謝文猷今天說，雲林縣在彰化縣之南，天氣稍熱，冬候鳥喜歡去較溫暖地方度冬，近年不只小辮鴴，另一種少見冬候鳥反嘴鴴來東螺溪中下游的數量也變多，可能與彰化氣溫升高有關；地球暖化的些微氣溫變化或許人類沒察覺，但野生動物很敏感，已先行一步「北上」。