下周2波東北季風 賈新興：12月中旬起中北部降雨略偏多

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來10天天氣及短期氣候重點，他表示，展期資料顯示，12月中旬起至明年1月中北部及東北部降雨略偏多，12月月底至明年1月上旬中南部濕度有偏高的機率。

賈新興說，今天至下周一西半部天氣穩定、日夜溫差大，花東水氣略偏多。明天清晨恆春半島及台東有零星短暫雨，明天晚上起至下周一早上宜花東有零星短暫雨。下周二至下周六各一波東北季風影響，下周六至18日桃園以北及宜蘭整天偏濕涼。

賈新興表示，下周二東北季風增強，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，下周三中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，深夜至下周四清晨花東沿海有零星短暫雨。

賈新興表示，下周五各地為晴到多雲的天氣，下周六東北季風增強、水氣略多，下周六至18日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨， 整天偏濕涼。近期後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。