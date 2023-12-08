職能治療師法修法通過 可直接服務亞健康、銀髮族群

立法院三讀通過「職能治療師法」修正草案，第十二條條文三讀通過，職能治療師執行業務，應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之，但非以疾病治療為目的者，不在此限。台灣職能治療學會顧問張自強說，法規鬆綁後，亞健康、銀髮族群可以直接接受服務，國人可以獲得完整治療服務，延緩邁向失能。

台灣職能治療學會顧問張自強指出，過去受限於法規，執業受限，法規制定距今已經超過20年，相關團體一直期待可以透過修訂「職能治療師法」，希望放寬非以疾病治療為目的者也直接接受服務。

職能治療師修法通過一度引發醫界反彈，復健醫學會也表達疑慮。張自強表示，職能治療師法修法聯盟在這段時間努力溝通，希望排除外界疑慮，積極與各界溝通，把歧見跟阻力降到最低。

職能治療師修正草案共有9條修正，其中關於職業範疇的第12條為保留送黨團協商。張自強說，修法聯盟聯盟這兩周積極拜會各政黨，希望說明內容，並且在周一黨團協商後，積極與各黨團協調簽字，趕在今天上午完成，送到立法院才通過三讀。

台灣職能治療學會理事長吳菁宜表示，本次修法並未改變醫療團隊分工，針對已有傷病的情形，仍需透過醫師進行診斷，職能治療師須有醫師診斷、照會、醫囑才能進行疾病治療，職能治療師仍須和醫師、其他醫事人員在醫療團隊中共同合作照顧民眾恢復健康。

吳菁宜說，這次修法在「非以疾病治療為目的」的情形下，職能治療師擁有走入社區服務於促進健康的多元環境中，能適切衛教指導民眾或場域辨別可能危害、提供弱勢照護，及避免危害採取預防措施等。