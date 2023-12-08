喝手搖飲代替白開水？20歲妙齡女腎臟3百多結石 嚴重腎水腫

一名剛滿20歲女子不愛喝白開水，常把手搖飲當作白開水來補充水分，日前因發燒、右腰疼痛就醫，發現腎臟已經長出3百多顆腎結石、造成嚴重腎水危及生命。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，患者到急診超音波檢查發現，右側腎臟嚴重水腫且有結石，白血球過高，電腦斷層顯示右側腎盂裡布滿了0.5到2公分大小不等結石。

患者先抗生素注射並放置廔管緩解腎水腫和泌尿道感染。最後以微創取出3百多顆外觀類似小饅頭的結石。術後情況穩定順利出院，目前持續門診追蹤。

台灣健保資料庫統計，台灣人一生有9.6%結石機會，男性14.5%較女生4.3%多出3倍。腎結石15.8%僅次於輸尿管結石76.4%。平均年齡50至60歲。五年內復發率高達三分之一。

喝手搖飲代替白開水？妙齡女腎臟3百多結石嚴重腎水腫。圖／醫師林才揚提供

林才揚指出，結石多非單一原因造成，以下七大因素提高罹患腎結石風險：

1. 水分不足：水分攝取對稀釋尿液礦物質至關重要。缺乏水分尿液中礦物質易濃縮，增加結石形成風險。

2. 飲食因素：高含鈣、草酸、蛋白等物質飲食可能增加結石風險。特別是攝取過量鈣，有時會形成礦物質結晶，進而結石。

3. 遺傳因素：家族有腎臟結石病史，更易發生。

4. 新陳代謝異常：尿酸、草酸等代謝物在尿液中過多，易導致結晶形成。

5. 慢性疾病：特別是慢性腎臟病增加腎結石風險。

6. 尿液pH值不正常：尿液pH值過酸或過鹼，可能促使特定類型結石形成。

7. 腎臟解剖結構：腎臟結構異常例如輸尿管過窄，也可增加結石風險。

林才揚說，腎結石並非不痛就不用治療，引起併發症恐嚴重後果。即使不處置也一定要定期追蹤，引起相關併發症會很嚴重，可能腎功能喪失、癌變甚至感染性休克。

腎臟結石一般建議超過1.5公分就要治療，治療需綜合考量病人身體狀況、結石大小、位置、腎臟結構等因素，醫病溝通手術選項。目前常見有無創、微創及二合一手術三種。

林才揚解釋，無創指體外震波碎石、軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術。體外震波優點是不需全身麻醉住院，不過較大、較硬結石與腎臟結構異常、下腎盞結石、輸尿管狹窄者較不適合。軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術可克服，較大或鹿角結石廓清率還不理想。

微創方式是經皮腎臟造廔取石，優點是結石廓清率會比無創手術好，對腎臟會造成微小創傷和出血量會較高。而且比較多的腎盞結石或鹿角結石，可能需要更多造廔口甚至分成幾次手術。