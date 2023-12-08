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500盤／Uber One獨享 品嘗500盤餐廳有專屬優惠

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
Botega del Vin得盤名菜為番茄燉牛膝佐番紅花燉飯。圖／Botega del Vin提供
Botega del Vin得盤名菜為番茄燉牛膝佐番紅花燉飯。圖／Botega del Vin提供

已經連續舉辦三年的台灣美食評鑑「500盤」，2023年得獎餐廳名單日前公布，為讓更多消費者認識更多台灣餐廳，攜手致力於推廣台灣美食的Uber Eats，即日起至12月15日為Uber One會員提供專屬優惠，只要Uber One會員到合作餐廳用餐，出示Uber One會員憑證，就能享有專屬優惠，全台共有96間餐廳門市享有優惠。

Uber One會員到合作的得盤餐廳用餐，可以用優惠價吃到500盤得獎名菜，或是贈送菜色，讓Uber One會員享有獨特體驗服務。

樂天皇朝得盤菜色蘿蔔絲酥餅。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝得盤菜色蘿蔔絲酥餅。圖／樂天皇朝提供
Take Five 五方食藏(忠孝店)得盤菜色拜雍火腿芝麻葉pizza。圖／五方食藏提供
Take Five 五方食藏(忠孝店)得盤菜色拜雍火腿芝麻葉pizza。圖／五方食藏提供

許多餐廳也推薦必吃得盤美食，Take Five 五方食藏（忠孝店）推薦拜雍火腿芝麻葉pizza，可品嘗鮮甜可口的義式風味，也是設計師方序中的最愛；2間門市加入本次優惠的樂天皇朝，推薦必吃的是蘿蔔絲酥餅，也是主持大哥胡瓜的推薦；Botega del Vin得盤名菜為番茄燉牛膝佐番紅花燉飯，為美學趨勢家詹偉雄推薦；Black Pepper的得盤菜式為Calzone，為台達電品牌長郭珊珊所選出；而台中知名餐廳元Yuan，推薦秋季菜單中的南投百六黑豬筊白筍。

Black Pepper的得盤菜式為Calzone。圖／Black Pepper提供
Black Pepper的得盤菜式為Calzone。圖／Black Pepper提供
元Yuan推薦秋季菜單中的南投百六黑豬筊白筍。圖／元Yuan提供
元Yuan推薦秋季菜單中的南投百六黑豬筊白筍。圖／元Yuan提供

還有更多合作餐廳提供Uber One會員優惠，快把握最後時間，到指定500盤得盤餐廳，就可獲得專屬優惠。

500盤得獎餐廳與Uber One會員優惠。製表／聯合報
500盤得獎餐廳與Uber One會員優惠。製表／聯合報

※ 以上優惠僅供參考以餐廳實際公告為準

餐廳 Uber 美食

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