這些「用眼壞習慣」超傷視力！盤點5大傷眼行為快避開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「傷眼行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的傷害眼睛行為排行。

現代生活處處離不開3C產品，上班族要整天盯著電腦螢幕，回到家又想滑手機放鬆休息，用眼過度的結果，就是讓眼睛開始乾澀、不適，甚至出現病變症狀。不過除了長時間使用3Ｃ產品外，還有許多行為都會傷害眼睛的健康，因此我們便針對「傷眼行為」進行觀測，快來看看有哪些地雷行為要避免！

長時間用3C眼睛恐提前老化 躺著用眼讓「眼壓升高」增加青光眼機率

▲ 網友熱議TOP5傷眼行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「傷眼行為」的討論，發現「長時間看3C螢幕」受到最多討論。根據中華民國眼科醫學會曾發布的報告顯示「國人每日使用3C的平均時數長達10.7小時」，長時間使用3C產品恐導致眼睛提前老化，嚴重時甚至會造成黃斑部病變，增加視網膜剝離及失明的風險。

就有上班族表示「平常上班一整天盯著螢幕，下班又忍不住要滑手機，用眼時間超級長」、「最近覺得眼睛好容易不舒服，應該是太常滑手機的關係」、「平常手機都不離身，加上工作是社群行銷，除了睡覺時間都在看3C」，指出現代人使用3C產品的時間過長，容易讓眼球出現不適症狀，建議民眾在工作之餘，也要記得定時讓眼睛休息、放鬆眼球。

而「躺著用眼」同樣對眼睛有著不小的傷害。許多人喜歡躺在床上滑手機，作為睡前放鬆的休閒活動，然而躺著用眼其實會讓眼壓升高，提高罹患「青光眼」的機率。此外，若手機不慎掉落砸中眼睛，輕則會出現眼部瘀青，嚴重時還可能會因虹膜出血遮蔽視力，並增加「白內障」提早形成的風險。

即有醫師表示「眼睛受到撞擊的傷害影響未必會在當下就出現，也有可能緩慢形成」，說明即使受傷當下視力無異，至少半年內都需留意眼部狀況，同時也補充「若出現視力模糊、飛蚊症加劇、視野像是看到閃光般的『光視症』等異常症狀，都應盡快就醫」，提醒民眾應該避免躺著用眼的習慣，若是眼睛不慎遭到撞擊，也要持續留意眼部是否出現異狀。

另外，若有長時間配戴「隱形眼鏡」的習慣，就容易造成「角膜缺氧、乾澀、發紅」等症狀，讓眼睛產生刺痛感；而若不幸造成感染，更可能釀成「角膜潰瘍、穿孔」這類嚴重問題。

有網友就在討論區上感嘆「隱眼真的別戴太久」，表示自己每日配戴隱形眼鏡的時長高達18小時，近日在卸除鏡片時發現「眼睛變很紅，眼角很多白色水水的東西」，引來網友留言提醒「拜託不要戴那麼久，超危險」、「我都戴14小時左右，有一次眼睛開始畏光、有刺痛感、一直流眼淚就去看眼科，醫生說我角膜破洞」，建議民眾應控制配戴隱形眼鏡的時間，卸除後也要確實清理乾淨，才能有效保護視力安全。

你也是長時間用眼的族群嗎？雖然3C產品為我們帶來便利的生活，但也要記得適時的休息，讓眼睛有足夠的時間放鬆。也別忘了培養良好的用眼習慣：選擇光線充足的場所，搭配正確的姿勢，平時飲食適量補充維生素A，做好視力保健，避免眼睛過度疲勞，才能減少眼部病變的機會，守護眼球健康！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「傷眼行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/21~2023/11/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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