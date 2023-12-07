嘉義花海生活節將落幕 把握時機欣賞花田美景
嘉義市舉辦的2023嘉義花海生活節日前落幕，周休假日，賞花逛市集觀賞樂團演出，市府統計吸引15萬人潮，比去年增加5萬人，活動結束，花田仍開放拍照觀賞，連日吸引許多民眾，花田遭踩踏，讓人看了搖頭，市府說，本月底前農民將耕鋤作綠肥，賞花拍照把握最後機會。
建設處說，位在玉山路底的花田，範圍18公頃，白色大波斯菊2周前盛放如大雪鋪地，接力盛開的萬壽菊和百日草，將大地染成整片橘黃色，有如夏日暖陽。花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動，吸引民眾搶拍美景，在網路及社群媒體廣宣擴散效益下，吸引人潮。花海生活動周日在告五人樂團壓軸演出後，大家相約明年再見。
綠肥作物波斯菊花田，由市府補助農民種子栽種，活動結束，農民耕鋤作田間綠肥，等到明年耕作水稻，花田未禁止民眾進入拍照，民眾踩踏入花田搶拍美照。建設處表示，花海預計26日起陸續耕鋤翻埋成為農田養分，為環境永續盡心力，想要賞花拍照的民眾，要把握最後的時間。
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