【專家之眼】看過來：高麗菜紫爆問題有解了！

11月30日農糧署發布高麗菜(甘藍) 出現紫色燈號預警，預期明年一月又將產量過剩，呼籲農民減種或轉作。近年來高麗菜等農產品不斷出現產銷失衡的問題，難道政府只能道德勸說?

高麗菜之所以會頻繁出現供需失衡問題，主要是近年來產量與種植面積均大增，2017年以前產量不到40萬公噸，之後都暴增至42萬公噸上下，且國內市場過小，大宗蔬菜同質性高，對價格敏感度高。

加上預警機制形同虛設，農糧署以供苗量作為指標，依賴育苗場的主動通報數量，但通報並無強制力，以及育苗場缺乏誠實通報的誘因，傾向以多報少，以免影響農民購苗的意願。還有不少業者未加入育苗協會，數據正確性受到質疑。

且供苗量為「同時指標」並非「領先指標」，預警效果有限。以11月上旬數據為例，當時公布的甘藍育苗場銷售量為591.2萬株，雖是紅燈，但為9月以來最低量，而且還比近3年同期平均出苗量634.3萬株還減少7%，農民看到該數據，又有年底旺季即將來臨，理性判斷就會加碼種植。結果10天後的(11月中旬)指標，果然暴衝至721.5萬株，再度出現紫色燈號。遵照該指標種植，反而產生反效果。

看到超種的紫爆警戒出現，農糧署只能透過簡訊、Line及官網等多元媒體管道發布宣導訊息，籲請農民即刻調整生產規劃，分批減種或轉作。可以預見明年一月高麗菜產量勢必很驚人，屆時將出現一顆10元的低價，又要呼籲企業採購，也將成為軍隊每日不可缺的菜色。

難以想像今年9月才出現一顆高麗菜500元天價，數個月內價格可以快速崩盤。其實不只是高麗菜經常有產銷失衡的問題，許多農產品都有類似的狀況。本文以為，可朝以下幾個作法處理:

首先，提高農產品附加價值:國內農產品同質性高，容易淪為價格競爭。應設法學習日本開發高值化異質商品，長期用心經營，提高技術門檻，打造地方特色品牌，農民就不用每年都用賭博方式選擇農產品，只需專注單一或少數精緻農產品。

其次，開發農產品深加工產業: 政府輔導農漁民將農產品進行深加工，研發新產品。例如：精品酒、果醬、冰淇淋、果醋、膠原蛋白與健康食品等。不但可增加農產品銷路，還可大幅提高農民收益。

第三，健全預警機制:利用大數據與AI，建構完善且準確的預警機制。

最後，拓展外銷市場：我國高麗菜品質優良，具有出口潛力，日商也曾來台探詢十字花科蔬菜出口可能性。惟政府並未重視，僅將出口視為產量過剩的去化管道，導致出口量極低。2018年出口高峰7545公噸，但去年僅剩下818公噸，今年1-10月只有108公噸，衰退86%，然同期卻進口4.75萬公噸。未來應強化農產出口，與國內、外國企業合作，種植適合當地的品種，以契作的方式穩定供貨。