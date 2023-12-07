快訊

耗能又易壞！專家建議別買5種家電：這樣選擇更可靠及長遠

名醫在美摔斷肋骨急診躺6小時花50萬 返台健保給付僅3704元

亞錦賽／回應球迷需求 冠季軍賽大巨蛋將開放近2.2萬人！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】看過來：高麗菜紫爆問題有解了！

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
農糧署日前發布高麗菜 出現紫色燈號預警，預期明年一月又將產量過剩。示意圖。圖／聯合報系資料照片
農糧署日前發布高麗菜 出現紫色燈號預警，預期明年一月又將產量過剩。示意圖。圖／聯合報系資料照片

11月30日農糧署發布高麗菜(甘藍) 出現紫色燈號預警，預期明年一月又將產量過剩，呼籲農民減種或轉作。近年來高麗菜等農產品不斷出現產銷失衡的問題，難道政府只能道德勸說?

高麗菜之所以會頻繁出現供需失衡問題，主要是近年來產量與種植面積均大增，2017年以前產量不到40萬公噸，之後都暴增至42萬公噸上下，且國內市場過小，大宗蔬菜同質性高，對價格敏感度高。

加上預警機制形同虛設，農糧署以供苗量作為指標，依賴育苗場的主動通報數量，但通報並無強制力，以及育苗場缺乏誠實通報的誘因，傾向以多報少，以免影響農民購苗的意願。還有不少業者未加入育苗協會，數據正確性受到質疑。

且供苗量為「同時指標」並非「領先指標」，預警效果有限。以11月上旬數據為例，當時公布的甘藍育苗場銷售量為591.2萬株，雖是紅燈，但為9月以來最低量，而且還比近3年同期平均出苗量634.3萬株還減少7%，農民看到該數據，又有年底旺季即將來臨，理性判斷就會加碼種植。結果10天後的(11月中旬)指標，果然暴衝至721.5萬株，再度出現紫色燈號。遵照該指標種植，反而產生反效果。

看到超種的紫爆警戒出現，農糧署只能透過簡訊、Line及官網等多元媒體管道發布宣導訊息，籲請農民即刻調整生產規劃，分批減種或轉作。可以預見明年一月高麗菜產量勢必很驚人，屆時將出現一顆10元的低價，又要呼籲企業採購，也將成為軍隊每日不可缺的菜色。

難以想像今年9月才出現一顆高麗菜500元天價，數個月內價格可以快速崩盤。其實不只是高麗菜經常有產銷失衡的問題，許多農產品都有類似的狀況。本文以為，可朝以下幾個作法處理:

首先，提高農產品附加價值:國內農產品同質性高，容易淪為價格競爭。應設法學習日本開發高值化異質商品，長期用心經營，提高技術門檻，打造地方特色品牌，農民就不用每年都用賭博方式選擇農產品，只需專注單一或少數精緻農產品。

其次，開發農產品深加工產業: 政府輔導農漁民將農產品進行深加工，研發新產品。例如：精品酒、果醬、冰淇淋、果醋、膠原蛋白與健康食品等。不但可增加農產品銷路，還可大幅提高農民收益。

第三，健全預警機制:利用大數據與AI，建構完善且準確的預警機制。

最後，拓展外銷市場：我國高麗菜品質優良，具有出口潛力，日商也曾來台探詢十字花科蔬菜出口可能性。惟政府並未重視，僅將出口視為產量過剩的去化管道，導致出口量極低。2018年出口高峰7545公噸，但去年僅剩下818公噸，今年1-10月只有108公噸，衰退86%，然同期卻進口4.75萬公噸。未來應強化農產出口，與國內、外國企業合作，種植適合當地的品種，以契作的方式穩定供貨。

高麗菜 農民 農糧署

延伸閱讀

鳳梨釋迦重啟輸陸 藍營選將酸「這是國家隊該做的事」

首批鳳梨釋迦恢復輸中 陳駿季：盼進入防檢疫平台處理

旗艦冷鏈桃園農業物流加工園區動土 部長：再提4年計畫

大安區不意外？他夾高麗菜+荷包蛋噴70元 網笑：是不是喊店員阿姨

相關新聞

冷！11度 吳德榮：今明白天晴暖入夜極冷溫差大

今明兩天溫差很大，要注意增添衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天清晨最...

名醫在美摔斷肋骨急診躺6小時花50萬 返台健保給付僅3704元

婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑今年6月在美國意外摔斷2根肋骨，在當地醫院急診花了6個多小時等待檢查，但實際和醫生交談...

今天下午入「大雪」4生肖注意...養精調食「慎房事」

今天下午5時34分進入「大雪」節氣，依照中華傳統習俗，屬於「進補」的時節，不過命理師楊登嵙提醒，此節氣進補不是只是吃些營...

注意！南市旅宿業2026年起「不得」免費提供1次性備品

為配合台南市淨零永續城市管理自治條例即將完成立法，台南市觀光旅遊局召開線上說明會，加強宣導一次用旅宿用品管制措施，提醒旅...

賈新興：未來10天還有兩波東北季風影響

今天清晨平地最低溫在苗栗，只有11.1度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣穩定，今天...

還有1800人候診！台中遭解雇名醫恢復門診 地點曝光

台中市台新醫院骨科人工關節中心醫師黃鐙樂上月底遭無預警解雇，由於黃為國內膝關節手術名醫，還有約1800名病患候診，黃鐙樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。