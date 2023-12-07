中央縮手！只要留通行空間 騎樓擬開放停車

繼放寬3項交通違規記點措施後，交通部長王國材昨表示，考量城鄉差距，只要留下行人可通行空間，可酌予開放騎樓停車。這項結論已發文地方政府。

交通違規記點新制規定，一年累積12點須吊扣駕照2個月，並增加可檢舉項目，先前在職業駕駛抗議下，交通部暫緩交岔路口、公車站10公尺及騎樓違規停車等3情況記點，但仍要罰款，但依舊引發部分民眾不滿。

王國材表示，先前討論的違規記點項目包括違規臨停交叉路口、公車站牌附近及騎樓等，由於縣市臨停黃線及專用停車空間不足，上下客貨確有困難，因此暫時停止記點；騎樓方面，因為有城鄉差距，已發文地方政府因地制宜，只要留下行人可通行空間，確保行人路權，就可酌予開放騎樓停車。是否可能全面取消記點制？王國材說，地方臨停車位處理好後，再進一步評估。

不過，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，任何規範用高嚴格標準執行，都未必會成功，何況是降低標準，成功機率一定更低。

張勝雄批評，過去地方難以整頓交通，就是受限於民意壓力，需要中央支持，甚至透過法規讓縣市政府有所依循，現在中央反而自己縮手，又要如何期待縣市政府能強硬實施？

張勝雄說，因地制宜只會讓地方政府再度被民意綁架，畢竟各縣市城鄉差距大、民情皆不同，在停車方便及行人路權的取捨標準也會不同。在沒法源依據下，可能等到行人路權話題熱潮退去，又回歸到過去停車亂象。

此外，騎樓停放車輛也有公安疑慮，過去曾發生騎樓機車遭人為縱火，產生煙囪效應，導致樓上住戶重大傷亡。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，騎樓停車仍著重停車秩序管理，至於公安部分，類似狀況在地下停車場也可能發生，犯罪行為就交由全民及相關單位共同防治。