聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央縮手！只要留通行空間 騎樓擬開放停車

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
國內民眾將機車停放騎樓的情況十分普遍。記者胡蓬生／攝影
國內民眾將機車停放騎樓的情況十分普遍。記者胡蓬生／攝影

繼放寬3項交通違規記點措施後，交通部長王國材昨表示，考量城鄉差距，只要留下行人可通行空間，可酌予開放騎樓停車。這項結論已發文地方政府。

交通違規記點新制規定，一年累積12點須吊扣駕照2個月，並增加可檢舉項目，先前在職業駕駛抗議下，交通部暫緩交岔路口、公車站10公尺及騎樓違規停車等3情況記點，但仍要罰款，但依舊引發部分民眾不滿。

王國材表示，先前討論的違規記點項目包括違規臨停交叉路口、公車站牌附近及騎樓等，由於縣市臨停黃線及專用停車空間不足，上下客貨確有困難，因此暫時停止記點；騎樓方面，因為有城鄉差距，已發文地方政府因地制宜，只要留下行人可通行空間，確保行人路權，就可酌予開放騎樓停車。是否可能全面取消記點制？王國材說，地方臨停車位處理好後，再進一步評估。

不過，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，任何規範用高嚴格標準執行，都未必會成功，何況是降低標準，成功機率一定更低。

張勝雄批評，過去地方難以整頓交通，就是受限於民意壓力，需要中央支持，甚至透過法規讓縣市政府有所依循，現在中央反而自己縮手，又要如何期待縣市政府能強硬實施？

張勝雄說，因地制宜只會讓地方政府再度被民意綁架，畢竟各縣市城鄉差距大、民情皆不同，在停車方便及行人路權的取捨標準也會不同。在沒法源依據下，可能等到行人路權話題熱潮退去，又回歸到過去停車亂象。

此外，騎樓停放車輛也有公安疑慮，過去曾發生騎樓機車遭人為縱火，產生煙囪效應，導致樓上住戶重大傷亡。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，騎樓停車仍著重停車秩序管理，至於公安部分，類似狀況在地下停車場也可能發生，犯罪行為就交由全民及相關單位共同防治。

交通部長 王國材 路權

延伸閱讀

自行車環島路網推動升級 觀光產值估2.5億元

3狀況暫緩違規記點 王國材：騎樓留行人空間可開放停車

傳藍營民代找里長組團赴陸旅遊 王國材：透過旅行社就違規

交通違規記點新制設緩衝期王國材：並排違停現仍要記點

相關新聞

強度接近大陸冷氣團！這天起東半部掀雨勢 周五最冷時間點曝光

中央氣象署指出，若水氣及低溫配合，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪或出現冰霰。明天東北季風影響，強度「...

撞球名將楊清順肺癌離世 醫示警：年輕患者要釐清「2問題」

台灣撞球名將楊清順今天上午因肺癌過世，享年45歲。醫師提醒，年輕肺癌患者要釐清2問題，就算自己不抽菸，暴露...

區間車突晚40分！樹林山佳間列車誤點引民怨 原來是「牠」闖入煞車不及

台鐵今下午在1204次列車遭異物撞擊，引發民眾疑問，抱怨1204停駛，鐵路單線運轉，列車也突然從準點變成晚40分等延誤情...

中央縮手！只要留通行空間 騎樓擬開放停車

繼放寬3項交通違規記點措施後，交通部長王國材昨表示，考量城鄉差距，只要留下行人可通行空間，可酌予開放騎樓停車。這項結論已...

東北季風威力強 雪山圈谷、369營地降初雪！入夜後恐結冰

近日受到東北季風加上華南水氣東移影響，中部以北及東北部天氣較濕涼，低溫配合水氣，今天上午雪山圈谷降下今年入冬以來第一場雪...

職業新手媽媽產後憂鬱發作 中醫師：食補穴位治療改善

桃園市32歲在職場工作的新手媽媽，最近產下第一胎女嬰後，產生嚴重產後憂鬱症發作，突然情緒憂傷、食量減少，不想做事情、常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。